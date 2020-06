Arriva Salt Game, gioco di MUSA (museo del sale) di Cervia

Riaperto al pubblico il museo del sale di Cervia si tinge di colori per la caccia al tesoro dedicata ai visitatori più giovani. Attraverso la app Salt Game e i beacon inseriti all’interno del percorso museale i bambini potranno giocare ai ricercatori per raggiungere il “ tesoro” che, oltre ad essere immateriale quale conoscenza e comprensione di materiali esposti al museo si concretizzerà in un piccolo premio omaggiato a fine percorso dalla struttura.

Il gioco è semplice. Scaricata la app e fotografato il codice QR che si trova su di un tabellone all’ingresso del museo, il gioco guiderà i bambini nel percorso attraverso delle semplici domande a cui dare la risposta scegliendo fra 3 possibilità. Un punteggio segnalerà l’esattezza delle risposte e ancora un punteggio indicherà il premio da ritirare. I bambini scopriranno fra le altre cose cosa è il sale, da dove deriva, cosa è una burchiella, una garitta e cosa accadde alla città nel 1698.

Una iniziativa che vuole accendere la curiosità dei bambini che potranno seguire i genitori nella visita al museo seguendo un percorso costruito su misura per loro. E’ il fenicottero la mascotte di questo gioco realizzato grazie al contributo di Delta 2000 nell’ambito del progetto Innocultur.