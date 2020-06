Faenza. Causa lavori via San Martino chiude per una settimana al traffico

Si comunica che da giovedì 11 giugno a giovedì 18 giugno 2020, salvo eventi meteorici avversi, saranno eseguiti lavori di collegamento alla pista ciclabile Faenza – Borgo Tuliero che comporteranno la chiusura al traffico di via San Martino in corrispondenza dell’incrocio con via Don G. Verità in località Ponte Rosso.

La chiusura al traffico di via San Martino sarà opportunamente segnalata e sarà garantito il transito a pedoni e ciclisti. I lavori saranno eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) tra Euroscavi s.n.c. di Falcone e Figlio e Storci Perforazioni s.r.l., appaltatore dei lavori in oggetto per conto del Comune di Faenza. In caso di maltempo i lavori verranno posticipati.