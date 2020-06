Lugo. “In/Out”: 4 webinar su architettura, paesaggio, illustrazione e fotografia

Architettura, paesaggio, illustrazione e fotografia: sono i quattro temi alla base di “In/out”, ciclo di webinar interdisciplinari proposti a giugno con il sostegno di Edilpiù, azienda con sedi anche a Ravenna e Lugo, specializzata nella progettazione di soluzioni per gli edifici.

I webinar, a cura di Roberto Bosi, sono promossi da Habitat2020, in collaborazione con ProViaggiArchitettura. Il primo appuntamento, dedicato all’architettura, è mercoledì 10 giugno con Gabriele Lelli di LBLA + partners e Gianmatteo Romegialli di act_romegialli. Seguirà, il 17 giugno l’incontro sul paesaggio con Filippo Piva di Pampa Studio e Pablo Georgieff di coloco. L’illustrazione sarà al centro del webinar del 24 giugno con Valerio Recchioni e Davide Trabucco, mentre il primo luglio si concludono gli appuntamenti, questa volta dedicato alla fotografia, con Atelier XYZ e Leonardo Finotti.

“La formazione è un aspetto fondamentale per noi – spiega il responsabile commerciale e marketing di Edilpiù Marcello Bacchini – e abbiamo voluto anche in questa occasione dare la possibilità ai professionisti di confrontarsi su tematiche diverse ma comunque importanti per il nostro lavoro”.

Tutti i webinar si svolgono alle 18. Per partecipare è obbligatoria la registrazione sul sito www.proviaggiarchitettura.com. Per gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori verranno riconosciuti due crediti formativi professionali per ciascun incontro.