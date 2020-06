Giorgio Palazzi Rossi è il neo presidente del Lions Club Ravenna Dante Alighieri

Domenica 7 giugno a Ravenna, alla “Campaza”, si è svolta la 25a Charter Night del Lions Club Ravenna Dante Alighieri ed è avvenuto il passaggio di campana tra la Presidente uscente Mariella Focaccia e l’entrante Dott. Giorgio Palazzi Rossi La chiusura dell’anno lionistico, è stata l’occasione per riflessioni per la vita del Club, alla presenza del Governatore del Distretto 108A Tommaso Dragani, del 1° Vicegovernatore Francesca Romana -Vagnoni del 2° Vicegovernatore Franco Saporetti, Presidente di Circoscrizione Giuseppe Cortesi e Presidente di Zona B Mario Boccaccini. Durante la cerimonia è stato proiettato un video contenente le testimonianze dei Service realizzati del Club che in gran parte sono stati dedicati ai bisogni legati all’emergenza Covid.

Mariella Focaccia ha ribadito che l’ armonia e il sostegno da parte dei soci sono stati gli elementi che hanno caratterizzato l’anno ed ha ringraziato tutti e augurato buon lavoro al Neo Presidente. Dopo lo scambio di Pin, il Neo Presidente ha ricambiato il ringraziamento alla uscente e a tutti i soci per la fiducia accordatagli , si è impegnato ad essere propositivo e ad attivare risorse in continuità con i percorsi già intrapresi, per realizzare un “lionismo del fare” secondo gli obiettivi Internazionali e i principi del codice etico.

Altro evento molto importante per la vita di un Club è stata la consegna della Melvin Jones Fellow al Dott. Ivan Nanni che è stato insignito di questa alta onoreficenza perché oltre alle riconosciute capacità professionali ha dedicato uno speciale impegno al perseguimento delle finalità dell’Associazione con grande sensibilità.

Durante la serata vi è stato l’ingresso di un neo socio, Salvatore Liso , lions già da tempo che ha rivestito molte cariche lionistiche ed entra nel club Dante Alighieri per motivi di trasferimento.

Al termine del discorso Giorgio Palazzi Rossi ha presentato il consiglio direttivo che lo affiancherà nell’anno sociale 2020/21:

1°Vicepresidente -Giovanni Naccarato, 2° vicepresidente Marco Silvestrini, Tesoriere -Francesco Baravelli, Cerimoniere –Cristiana Orengia, Segretaria –Filippa Lanigra, Direttore Comitato Soci –Ermanno Calderoni.

Consiglieri : Franco Dari, Maria La Mela, Maurizio Brasini , Alessandro Emiliani,Lucio Salzano.

Presidente Comitato Marketing e comunicazione –Caterina Lacchini, Tecnico informatico- Casadio Malagola, Officer Sicurezza- Giuseppe Savini ,Presidente Comitato Service- Riccardo Minghetti ,Censore -Enzo Bruni

Past Presidente Mariella Focaccia

Il Governatore Tommaso Dragani, in chiusura, dopo essersi complimentato con tutto il Club ha ribadito che coesione, lavoro di squadra e obiettivi comuni sono la vera forza dei Lions .