A Lugo si torna alla socialità in sicurezza: pedonalizzazione serale di Largo Relencini e Piazza Baracca

Da domani venerdì 12 giugno e per tutte le sere fino al mese di settembre compreso, largo Relencini (nel tratto da via Risorgimento a piazza Baracca) e piazza Baracca, nel tratto dietro al monumento, a Lugo, saranno chiuse al traffico dalle 19 alle 6 del mattino seguente. Le chiusure e la conseguente pedonalizzazione serale delle strade ha lo scopo mettere a disposizione delle attività di somministrazione nuovi spazi per i tavoli all’aperto e così favorire il ritorno alla socialità in piena sicurezza.

Il provvedimento si aggiunge a quelli presi nelle scorse settimane dalla giunta del Comune di Lugo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19.

“Si tratta di un provvedimento che avevamo annunciato nelle scorse settimane e ora diventa operativo – spiega il sindaco di Lugo Davide Ranalli – per tornare a vivere il nostro centro storico in sicurezza, consentendo anche alle attività di somministrazione di recuperare nuovi spazi per lavorare nel rispetto delle disposizioni in vigore. La pedonalizzazione serale è un progetto su cui abbiamo molto creduto ed è una grande occasione per il nostro centro, serve però la collaborazione di tutti nell’evitare assembramenti, rispettando sempre la distanza interpersonale”.