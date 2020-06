Ravenna Ieri e Oggi. I segreti celati nel campanile della basilica di Sant’Agata

Prosegue il progetto “Ravenna Ieri e Oggi” dell’Associazione Culturale Ravenna Centro Storico con la collaborazione della Professoressa Paola Novara del Museo Nazionale di Ravenna.

“Il viaggio di oggi ci porta sui tetti della Basilica di S.Agata Maggiore, in Via Mazzini, a Ravenna, svelando alcuni segreti celati dai capitelli e dalle ceramiche del campanile – spiegano da Ravenna Centro Storico. Un’occasione per riappropriarci delle ricchezze dei nostri monumenti, con un occhio più attento e preparato”.