A Cervia torna il Mercatino dell’antiquariato

Superata la fase di lockdown riparte a Cervia il tradizionale appuntamento con il Mercatino dell’antiquariato del Mercoledì. A partire dal 17 giugno e fino al 9 settembre si rinnova lo storico appuntamento estivo che oramai da oltre vent’anni caratterizza il Comune di Cervia.

Si riprenderà ovviamente in totale sicurezza: mascherine, disinfettante mani, percorsi con segnaletica permetteranno ai visitatori di vivere il mercatino in completo relax.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cervia in collaborazione con la ditta Brandozzi A. & C snc, l’Ascom di Cervia, Confesercenti Cervia e Consorzio Cervia Centro. Come sempre, oltre ad antiquariato, rigatteria e collezionismo, ci sarà spazio anche per il vintage e per l’artigianato in viale Roma.