Dal 13 giugno riaprono i giochi per bambini al parco del Tondo di Lugo

A Lugo da domani sabato 13 giugno saranno nuovamente accessibili i giochi per bambini del parco del Tondo. L’utilizzo delle strutture è possibile grazie all’accordo tra Amministrazione comunale e cooperativa sociale San Vitale, che gestisce il parco.

La cooperativa provvederà a effettuare la sanificazione delle strutture più volte al giorno e a controllare, grazie ai suoi operatori, il rispetto della distanza interpersonale.

“Impedire ai bambini di utilizzare i giochi nei parchi – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Lugo Maria Pia Galletti – ci dispiaceva molto e fin da subito abbiamo cercato una soluzione per dare la possibilità ai più piccoli di divertirsi, in piena sicurezza, nelle aree gioco. Grazie a questo accordo con la cooperativa San Vitale, che ringraziamo per la disponibilità, da domani si potranno utilizzare i giochi del parco del Tondo, che torneranno quindi a essere fruibili da tutti i bimbi nel rispetto delle disposizioni in vigore”.