Evento

Il Rotary Club Ravenna riparte ospitando il Sindaco Michele de Pascale

Il mosaico che il Rotary Club Ravenna ha donato al sindaco in ricordo del 9 giugno 2020 è stato realizzato da Sara Vasini per il concorso dell'anno accademico 2015/2016 “Il mondo in pace: utopia?”.

Michele De Pascale riceve il mosaico di Sara Vasini