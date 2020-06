La famiglia del maresciallo Sellitto ringrazia il personale sanitario: “Sono stati angeli, lottando con lui fino alla fine”

Antonio Sellitto, maresciallo originario di Roma, ma che da anni lavorava in Romagna prestando servizio al quarto reggimento artiglieria e molto attivo anche nel mondo del volontariato, è stato vittima del Covid-19 l’11 aprile scorso.

Oggi la famiglia del maresciallo ci scrive, condividendo i risultati di un’importante iniziativa organizzata in memoria del loro caro: la famiglia di Sellitto ha infatti organizzato una raccolta fondi per l’ospedale di Ravenna, una “raccolta fondi nata tra gli amici e conoscenti che ha portato a raccogliere ben 6.900 euro”.

La famiglia ha scritto una commovente lettera per ringraziare tutti coloro che hanno voluto partecipare e il personale medico:

Grazie al Vostro generoso contributo siamo riusciti a raccogliere la cifra di ben 6.910 euro. La nostra famiglia ha scelto di devolvere tale somma all’ospedale di Ravenna e, nello specifico, ai reparti di pneumologia e di terapia intensiva, dove nostro padre è stato ricoverato e curato per ben un mese. Quando ancora nostro padre non era intubato e potevamo avere contatti telefonici, lui ci raccontava sempre di come tutto il personale medico fosse speciale…ci diceva: “qui sono tutti degli angeli e quando uscirò di qui vorrò scrivere loro una lettera per ringraziarli”.

Purtroppo, il finale è stato per noi diverso da quanto sperato; papà ha lottato tanto, con tutte le sue forze, ma quel maledetto e subdolo virus non ha lasciato scampo alcuno a lui, come purtroppo a tantissime altre persone, anche giovani e sane, proprio come nostro padre. Allora, non potendolo fare lui, ci teniamo noi a ringraziare tutto il personale medico che in quelle lunghissime settimane è stato accanto a lui, oltre che nella veste di professionisti sanitari, anche per il sostegno morale a lui dimostrato.

Purtroppo questo maledetto virus ha impedito alla nostra famiglia, come a tutte le altre famiglie dei malati Covid, di poter stare vicino fisicamente ai nostri cari… al nostro papà; ma siamo contenti di sapere che nelle sue ultime settimane di vita ha avuto accanto delle persone che, oltre ad essere professionisti competenti, si sono rivelate prima di tutto esseri umani dimostrando tanta umanità e profondità, regalando a nostro padre quei sorrisi, quelle battute e quelle chiacchiere che gli hanno permesso di resistere e lottare, anche senza la nostra presenza fisica.

Ci ricordiamo di un episodio in particolare che papà ci ha raccontato, nei primi giorni di ricovero presso il reparto pneumo-covid; la prima sera che era stato ricoverato dopo essere risultato positivo era molto spaventato, preoccupato per tutti noi fuori… e non riusciva a dormire… cosicché un’infermiera, il suo angelo come la chiamava lui, gli è stata accanto tutta la notte fino a che papà non è riuscito ad addormentarsi.

GRAZIE DAVVERO A VOI TUTTI, e anche se ci conosciamo solo telefonicamente, grazie davvero per tutto quello che avete fatto per nostro padre, lottando con lui fino alla fine per provare a salvarlo. Speriamo davvero di cuore che la somma raccolta in memoria di nostro papà, grazie alla generosità di Voi tutti, possa aiutare in qualche modo tutto il personale sanitario impegnato nella lotta a questo mostro invisibile…perché purtroppo, anche se la situazione sta migliorando, non siamo ancora fuori pericolo.

Gianna, Daniele & Angela