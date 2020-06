Ravenna. Presidente (Terzo Mondo Onlus) Tchienga: “Aderiamo alla manifestazione Black Lives”

Il presidente della Terzo Mondo Onlus, Charles Tchameni Tchienga, ha dichiarao che l’associazione aderisce alla manifestazione Black Lives che si terrà a Ravenna. Queste le parole del presidente: “In virtù dello spirito e dell’etica nei riguardi dei valori concernenti la dignità unama, elemento che contraddistingue la missione della nostra associazione, annunciamo l’adesione alla manifestazione contro il razzismo e le discriminazioni Black Lives. Il flashmob ravennate è in programma per domani, sabato 13 giugno 2020 in piazza del Popolo a Ravenna.

Restiamo convinti che presupposto per combattere gli orrori del razzismo sia necessario risolvere una questione storica innanzitutto. E finché rimarrà banalizzata o schivata, queste scene si ripeteranno. Chi può evocare facilmente l’Olocausto oggi divertendosi senza essere prontamente richiamato all’ordine? E’ così sicuramente perché tutti i responsabili di questo sterminio hanno pagato un prezzo elevato per le loro follie disumane. Sino a quando tutti coloro che hanno perpetrato genocidi nei paesi del terzo mondo non pagheranno adeguatamente per i crimini commessi contro l’umanità, chiunque potrà sentirsi indiritto di pensare che, la violenza su una razza, sia un gesto possibile da compiere. Mi riferisco alla banalità del male.

Per non dimenticare e soprattutto per curare queste ferite profonde che sanguinano tuttora, dobbiamo unirci unendo le nostre forze ed energie per consegnare alla giustizia i presunti responsabili dei crimini avvenuti durante la tratta degli schiavi e il periodo della colonizzazione. Solo cosi potremmo dimostrare di essere in grado di promuovere fra tutti gli Uomini il valore della solidarietà, del volontariato, della cooperazione, dello sviluppo, dell’impegno per la pace e della convivenza in una società mondiale multietnica.”