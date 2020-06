Traghetto a Ravenna: sabato e domenica raddoppio delle corse

Comincia a salire, nei weekend, il flusso di clienti che utilizzano il traghetto. Sabato e domenica, dalle 14.00 alle 21.00 ci sarà quindi l’aggiunta di un secondo battello per raggiungere la capacità di 140 persone e 28 posti auto ogni dieci minuti, con ampia offerta di posti auto e pedoni.

Sta ottenendo successo la nuova promozione, 12 passaggi auto a 15 euro, acquistabile dalla App MyCicero e dalla emettitrice di terra, valida fino al 15 settembre.

La procedura resta invariata: esaurito il carico dei pedoni si procede all’imbarco delle auto nei posti rimasti disponibili. Per favorire il rispetto della distanza sociale, sulle corsie è stata predisposta un’apposita segnaletica.

LE MISURE DI SICUREZZA

Anche sul traghetto, come in tutti i mezzi Start Romagna, sono in vigore particolari misure e regole di accesso volte a contenere le occasioni di contagio del virus Covid-19. E’ obbligatorio l’uso della mascherina, sia a bordo che in attesa, e va osservata la distanza interpersonale di un metro. E’ consigliato l’acquisto del biglietto dall’emettitrice o tramite App.

Particolarmente utili sia per la loro convenienza che per la facilitazione nell’accesso, sono gli abbonamenti e i titoli multicorse.