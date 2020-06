Festa della Cozza di Marina di Ravenna: il 25 giugno la cena inaugurale di Slow Food per un ideale gemellaggio con le moules di Anversa

A dare il via alla settima Festa della Cozza di Marina di Ravenna (in programma dal 26 al 28 giugno) sarà la cena inaugurale di giovedì 25 giugno alle ore 20:30 al Ristorante Molinetto di Punta Marina Terme, con le cozze preparate alla maniera belga. L’evento è promosso da Slow Food che organizza la festa insieme a Tuttifrutti. Con questo appuntamento sarà dato un tocco internazionale alla festa, con un piatto (anzi, un pentolino) a base di cozze preparate seguendo la ricetta che i belgi amano consumare maggiormente nei loro ristoranti: la cozza nel pentolino servita con patatine fritte, maionese e birra, propriamente alla maniera di Anversa. La ricetta sarà preparata dai cuochi del Molinetto. E il pentolino verrà regalato ai commensali a fine serata. La cena è su prenotazione e a numero chiuso per ragioni di distanziamento e sicurezza. La cena organizzata da Slow Food Ravenna di fatto dà il via al progetto di gemellaggio con la condotta Slow Food di Bruxelles che decollerà l’anno prossimo.

I belgi sono molto ghiotti di cozze e ne conoscono i diversi tipi di preparazione. Da provare è quello delle cozze servite appunto assieme a patatine fritte e maionese (le patatine fritte sono state inventate in Belgio, si sa). Questo piatto tipico soprattutto prevede che le cozze vengano servite in un pentolino, cotte e condite con diversi ingredienti, che possono essere aglio, cipolla, salsa di pomodori, vino bianco, birra, eccetera. Ogni ristorante ha la propria variante. L’abbinamento può apparire curioso ma è un qualcosa da provare. La ricetta proposta nella cena ravennate, tipica della città di Anversa, enfatizza il sapore delicato di questi molluschi.

Il Menù proposto dalla cucina del Molinetto

Cozze di Marina di Ravenna gratinate

Linguine con ragù di cozze di Marina di Ravenna

Cozze di Marina di Ravenna servite nel pentolino con ricetta belga alla maniera di Anversa, patatine fritte e maionese

Pavlova alle fragole (meringa alle fragole)

Il Ristorante Molinetto è in via Sinistra Canale Molinetto, 139/B a Punta Marina Terme (0544 430248). Costo della Cena: € 38,00 per soci Slow Food e amici. Info e Prenotazioni entro lunedì 22 giugno 2020: per la Condotta di Ravenna rivolgersi a maurozanarini@gmail.com oppure 335 375212; per la Condotta di Godo Bassa Romagna rivolgersi a slowfoodbassaromagna@gmail.com oppure 347 4524084.

A moules, pommes frites et biere, piatto nazionale belga, è obbligatorio abbinare una birra belga. Durante la serata sarà proposta la birra Pater Linus, bionda d’Abbazia ad alta fermentazione e 6,5 di grado alcolico. Pater Linus è la birra d’Abbazia belga dall’identità unica e inconfondibile, prodotta secondo la ricetta originale dai monaci dell’Abbazia Koenigmuenster e riscoperta grazie all’incontro con la famiglia Cramer di Warstein produttori della birra tedesca Warsteiner. È una birra di caldo colore ambrato-dorato, naturalmente torbida, perfettamente bilanciata, con accenni di amaro attenuati da note fruttate di pesca e di mela.

Il dopo cena

Per il dopo cena Slow Food propone un collegamento in diretta streaming ad Anversa con James Hobson di “Proeven van Romagna-Toscana”, a Bruxelles con Jael Pantzer fiduciaria del Convivium di Bruxelles e dal mondo (non si sa dove) con Paula Barbeito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità e coordinatrice internazionale di Slow Fish. Questo per consolidare un rapporto di amicizia che si formalizzerà in futuro con un gemellaggio della condotta di Ravenna con alcune condote del Nord Europa: in Belgio con Bruxelles e il futuro convivium delle Fiandre, in Olanda con la Zeelandia. Un gemellaggio per avere gli amici e le cozze del nord Europa il prossimo anno a Marina di Ravenna. Il “gioco” consiste nel fatto che tutti potranno collegarsi in rete per parlare delle cozze selvagge di Marina di Ravenna, della nostra cucina, della cucina belga, della birra e tanti altri argomenti di discussione. Appuntamento alle ore 22,00 in diretta streaming.

LA COZZA IN FESTA: IL NUOVO SITO INTERNET FULCRO DEL PROGETTO 2020

La Festa della Cozza di Marina di Ravenna 2020 non avrà il fulcro sul Molo Dalmazia di Marina, come gli altri anni, per via dell’emergenza sanitaria. Ma sarà una festa in tavola per gli amanti della cozza, con tante occasioni per gustare questo squisito mollusco che cresce spontaneamente alla base delle piattaforme al largo di Marina. Sul sito internet LACOZZADIRAVENNA.IT saranno presenti 6 CHIOSCHI ONLINE realizzati con la collaborazione di ristoratori del territorio: ogni ristoratore gestore del proprio chiosco presenterà il menu a base di cozze di Marina di Ravenna. Al sito si potrà accedere per entrare in contatto con il ristorante e ordinare il piatto a base di cozze che si potrà ricevere a domicilio o che sarà ritirato dal cliente in modalità asporto.

Sul sito si trovano i 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO (da Casal Borsetti a Lido di Savio, passando per Ravenna città) che durante la settimana della festa e anche dopo propongono nei loro menù la Cozza di Marina di Ravenna con la creazione di piatti dedicati. I clienti potranno recarsi al ristorante e, dove è possibile, scegliere l’asporto.

Un’area del sito è dedicata ai BANCHI DEL PESCATO delle pescherie e dei supermercati, che aderiscono al progetto con l’impegno di proporre le cozze di Marina di Ravenna.

SHOW COOKING è lo spazio dedicato alla prima visione Facebook e Instagram oltre che alla premiere Youtube dei cuochi che propongono l’esecuzione di squisite ricette a base di cozze.

Uno spazio è dedicato agli INCONTRI con i pescatori, con Slow Food e i conoscitori delle problematiche della pesca, del valore del pescato, dell’esperienza e della professionalità dei pescatori subacquei.

Legato alla festa, su Instagram viene lanciato il contest #ILMIOPIATTODICOZZE. Verranno premiati il piatto di cozze più bello in base al voto popolare e i 3 piatti di cozze migliori in base al giudizio insindacabile dello chef Vincenzo Cammerucci di CaMì Ristorante e Agriturismo. Il contest è aperto a tutti gli instagrammers, diventando così una vera e propria festa nazionale, a cui tutti potranno partecipare con le cozze del loro territorio.

La manifestazione è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna. “La Cozza di Marina di Ravenna in Festa” vede il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna. Quest’ultimo ha creato il marchio Cozza Romagnola, del quale si fregia anche la Cozza di Marina di Ravenna, specificandone la peculiare caratteristica di crescita spontanea. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, Ulisse e la Pro Loco di Marina di Ravenna.