Bagnacavallo. Il consiglio di zona Traversara si è insidiato

Proseguono gli insediamenti dei Consigli di Zona del Comune di Bagnacavallo. Dopo Villanova, venerdì 12 giugno è stata la volta del Consiglio di Zona di Traversara. Presso il centro civico Oreste Leonardi si sono ritrovati i consiglieri eletti e l’assessore a Partecipazione e Decentramento Vilio Folicaldi.

L’incontro è stato l’occasione per affrontare alcune questioni legate alla vita della frazione e non soltanto, in particolare in tema di infrastrutture e lavori pubblici.

Questa la composizione del Consiglio di Zona di Traversara con le relative cariche, assegnate nel corso dell’incontro:

– Maria Grazia Morelli, presidente

– Franco Mazzotti, vicepresidente

– Rossano Perini, segretario

– Marco Bedeschi, Franco Manzani, Melissa Matteucci e Franco Zini, consiglieri.