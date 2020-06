Ripartono a pieno ritmo le attività delle associazioni di volontariato: quattro i progetti approvati

Anche quest’anno il volontariato ravennate si era messo in rete per prendere parte alla cosiddetta co-progettazione, la modalità di relazione tra enti pubblici e terzo settore ispirate al principio di collaborazione, istituita con la Riforma del Terzo Settore.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna aveva approvato, per il secondo anno, il Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale per una somma complessiva di Euro 1.934.960,00, derivante dall’Accordo di programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Le reti associative, con l’aiuto e il supporto dell’Associazione Per gli altri – Csv di Ravenna, hanno lavorato insieme per costruire dei progetti che rispondessero ai bisogni individuati come prioritari di intervento dall’Ufficio di Piano del Comune di Ravenna e hanno partecipato al bando.

L’11 ottobre 2019 è stata approvata la graduatoria dei progetti per l’assegnazione e concessione dei finanziamenti e le azioni progettuali sono partite.

Del distretto ravennate sono stati approvati tutti e quattro i progetti presentati:

Un mare di occasioni, opportunità per crescere (capofila il C.S.I. – Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale Di Ravenna)

Le maglie dell’accoglienza. C’è posto per tutti (capofila la Consulta Ravennate delle Associazioni Di Volontariato)

Comunità solide. Non uno di meno (capofila Arci Comitato Provinciale di Ravenna)

Supportiamoci (capofila A.L.I.Ce. – SEZIONE PROVINCIALE RAVENNA – ONLUS – ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE)

Le attività di progetto in corso d’opera, a causa dello scoppio dell’emergenza Coronavirus, all’inizio di marzo sono state sospese e le associazioni si sono dovute fermare. Ma il volontariato non si ferma e le associazioni hanno continuato a mantenere una comunicazione attiva tra le reti, importante e oltretutto funzionale in vista di un futuro prossimo in cui le attività sarebbero potute riprendere. Su iniziativa del Csv, le associazioni hanno continuato a partecipare alle riunioni tramite le piattaforme online, che hanno rappresentato anche occasioni di confronto, di riflessione sulla situazione emergenziale e di condivisione delle esperienze e delle difficoltà che il volontariato stava vivendo.

Da quelle riunioni le reti hanno iniziato a pensare alla possibilità di inserire eventuali interventi mirati a limitare dal punto di vista sociale il forte disagio creato dall’emergenza, come previsto dal Ministero. Le associazioni hanno quindi elaborato modalità alternative di attivazione delle attività che, grazie al supporto della tecnologia e con una riorganizzazione generale, sono potute riprendere.

Le associazioni, anche in questo caso, hanno sostenuto e continuano ad affiancare le persone e le famiglie in condizione di fragilità̀, a far sentire la vicinanza nel rispetto delle misure di sicurezza, senza mai lasciare solo nessuno. I progetti vanno avanti, con i mezzi che si hanno a disposizione e con la voglia e la determinazione necessarie in attesa di poter tornare completamente operativi per la comunità .

“Sono molto soddisfatta e orgogliosa – afferma Valentina Morigi, assessora ai Servizi sociali e alla Partecipazione – della notevole capacità dimostrata dalle reti associative del territorio di portare avanti le proprie progettualità anche in una situazione imprevista e difficile come quella dell’emergenza sanitaria da covid-19. La rete associativa è rimasta solida, compatta e attenta, preparandosi con fiducia alla ripartenza oggi possibile. Come assessorato continueremo a dare impulso e a sostenere con forza le azioni derivanti dai progetti in campo che riteniamo determinanti e incisivi per il loro carattere di servizio e vicinanza alla comunità e alle persone. Nell’attuale occasione, mi preme augurare a tutti una proficua ripresa”.