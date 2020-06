Visita guidata alla scoperta del Borgo San Rocco di Ravenna, tra storia e cultura locale

Sabato 20 giugno alle 21.30 e domenica 21 giugno allo stesso orario, l’associazione Mauro Marino Travelmate è pronta per guidare turisti e ravennati alla scoperta del Borgo San Rocco e della sua storia.

Ben due porte cittadine si trovano nel borgo da sempre contraddistinto dalla presenza di importanti corsi d’acqua che lo hanno fatto scegliere come luogo privilegiato per la realizzazione dei mulini cittadini. Ma non solo: unico punto di Ravenna in cui vi è un lieve accenno di rilievo rispetto alla piatta laguna ravennate, una porta celebrativa, ben due circoli storici della città e molto altro ci faranno scoprire questo angolo di Ravenna.

Prenotazione obbligatoria a info@mauromarinotravelmate.it indicando nome, cognome, recapito telefonico e data scelta. Quota di partecipazione € 7,00 a persona.