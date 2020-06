Faenza. Riapre “Dress Again”, il negozio dove le persone hanno una seconda chance e i vestiti rinascono

“Dress Again” in inglese significa “vestire ancora”. E’ un progetto di Farsi prossimo ODV nato nel 2016 dalla collaborazione con Caritas diocesana e con il contributo dell’8×1000: ha l’intento sia di dare una nuova opportunità agli indumenti ancora in buono stato che arrivano in Caritas grazie alle donazioni, ma allo stesso tempo, con il lavoro della sartoria, offre un’opportunità di integrazione alle persone svantaggiate. Infatti con il lavoro di addetta alle vendite, ma anche con l’acquisizione e lo sviluppo di competenze sartoriali, il negozio Dress Again si propone di dare una seconda chance anche alle persone in cerca di riscatto.

Ecco come il cucito e l’abbigliamento diventano occasione di rinascita, incontro, scambio, apprendimento, integrazione e re-inserimento sociale: “again” come una nuova occasione.

Gli abiti che si trovano nel negozio di via S. Ippolito 17/19 vengono prima scelti dalle volontarie all’interno del magazzino Caritas per poi essere collocati nel negozio Dress Again dove le preziosissime volontarie Farsi prossimo, appassionate di vintage, guidano i clienti alla scelta dei capi più adatti, abbinandoli con gli accessori più giusti, borse scarpe e bijoux.

Dopo la chiusura imposta dall’emergenza Coronavirus, le volontarie, da sempre anima di questa attività, non si sono date per vinte e si sono rimesse all’opera per poter riaprire il negozio il 18 giugno con la collezione estiva di capi vintage. Oltre alle sarte pronte a riadattare e rinnovare i capi secondo le necessità del cliente, dallo scorso anno, grazie ai finanziamenti del progetto FAMI “Right way” è nato un laboratorio sartoriale adibito anche alla produzione di abiti nuovi, in parte utilizzando stoffe e materiali di riciclo.

Gli orari

Martedì 9-12.30

Mercoledì 9-12.30 /16-19

Giovedì 9-12.30

Sabato 9-12.30/16-19 (chiuso il pomeriggio nei mesi di luglio e agosto)

Si potrà entrare al massimo in due persone alla volta, con obbligo di mascherina; saranno forniti guanti per poter toccare la merce che si potrà anche provare; gli abiti verranno poi sanificati dal personale.