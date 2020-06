La bagnacavallese Bruna Mazzotti festeggia 101 anni di vita

Mercoledì 17 giugno 2020 il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni, l’amministratore unico dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Pierluigi Ravagli e il direttore Monica Tagliavini hanno inviato gli auguri alla signora Bruna Mazzotti, che ha festeggiato il suo centounesimo compleanno.

Ospite fino a qualche mese fa presso il centro diurno F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, la signora vive ora presso i figli per le note questioni legate all’emergenza sanitaria da Covid. Nel ringraziare gli amministratori per gli auguri, la signora Bruna ha detto di avere un ottimo ricordo del centro Bedeschi, dove ha «molti amici e un bellissimo rapporto con gli operatori», e che non appena possibile sarà contenta di tornarci.

Nata il 17 giugno 1919 a Bagnacavallo, dove ha sempre vissuto, terminato l’avviamento professionale la signora Bruna ha lavorato presso i magazzini della frutta Cortesi e Savorelli. Nel 1943 ha sposato l’imprenditore edile Dino Guidi, dal quale ha avuto tre figli, Edoardo, Anna e Josi. Ha inoltre tre nipoti, Daniza, Matteo ed Emiliano e tre pronipoti, Gian Maria, Agata e Sebastian.

In buona salute, la signora Bruna viene definita dai figli una persona molto sensibile e dal temperamento tranquillo. Particolarmente attiva fisicamente, è andata in bicicletta fino a pochi anni fa, finché la vista glielo ha permesso, ha amato molto leggere e si è interessata di politica e cultura. Il suo regime di vita è sempre stato molto sobrio.