Mauro Zanarini (Slow Food): quella di Marina di Ravenna è una super cozza, merita una festa e un mercato più vasto

Mauro Zanarini, responsabile eventi di Slow Food Ravenna, si batte da sempre per la valorizzazione della cozza selvaggia della sua Marina di Ravenna. Il gustosissimo mollusco cresce spontaneamente alla base delle piattaforme in Adriatico e viene raccolto manualmente dai pescatori: lui lo chiama “super cozza” per le sue straordinarie qualità organolettiche. Per questo ha promosso sette anni fa la Festa della Cozza di Marina di Ravenna insieme a Tuttifrutti e al Comune di Ravenna, nell’ambito del progetto “La Cozza di Marina di Ravenna una Perla dell’Adriatico” che intende valorizzare il prodotto, il territorio, la ristorazione. Lo scopo è quello di ridare respiro alla raccolta della cozza di Marina di Ravenna e di dare maggior impulso alla domanda e offerta di questo prodotto di qualità. Quest’anno è un anno speciale per la festa e per la cozza. La cozza pare sia particolarmente buona, più del solito, forse anche grazie ai mesi in cui tutto si è fermato e l’Adriatico sembra ne abbia risentito positivamente. La festa invece si fa dal 26 al 28 giugno in versione smart, senza stand in piazza e assembramenti, ma senza rinunciare per questo in alcun modo al piacere di gustare le cozze, che si potranno ordinare online o al ristorante o sui banchi del pescato.

“Sulla Cozza di Marina di Ravenna c’è tanto da dire. – attacca Mauro Zanarini – È un prodotto eccezionale e il suo progetto di valorizzazione, che Slow Food sostiene da sempre, va assolutamente supportato e inserito in un discorso più ampio di recupero di un territorio stupendo. Stiamo parlando della Darsena pescherecci di Marina di Ravenna con il Mercato del Pesce e poi del mare, delle valli alle spalle di Marina, delle pinete. Le potenzialità sono enormi sia sul piano commerciale, sia sul piano turistico. La Cozza di Marina di Ravenna ha le caratteristiche per essere un volano per la promozione di tutto il territorio, come accade per altri prodotti di nicchia e per i produttori locali, discorso a cui come Slow Food siamo molto attenti. Fra l’altro, avere fatto anno scorso il marchio della Cozza di Romagna è importante perché questo permette di avere una massa critica per il commercio della cozza romagnola di qualità, con le due eccellenze locali: la Cozza selvaggia di Marina di Ravenna che è unica, e la Cozza biologica di Cervia. Come per i vini c’è il Sangiovese Superiore e il Riserva, anche per le cozze ci sono quelle normali e poi queste due cozze – quella di Marina e quella di Cervia – che sono delle super cozze.”

“La Festa della Cozza di Marina di Ravenna nasce proprio per valorizzare e supportare il nostro prodotto e per dare respiro a questo progetto più vasto di promozione territoriale in chiave ambientale, turistica, gastronomica, quindi anche economica. – aggiunge Zanarini – Fra l’altro come Slow Food stiamo lavorando da tempo per creare un gemellaggio con il nord Europa, il Belgio, l’Olanda, per trovare sbocchi anche internazionali per il nostro prodotto. A livello locale abbiamo trovato un distributore di pesce di Cesenatico che serve tutta la migliore ristorazione dei nostri lidi e che commercializzerà la Cozza di Marina di Ravenna. Perché il prodotto sia valorizzato bisogna che sia venduto anche attraverso i canali giusti: va benissimo che la Cozza di Marina di Ravenna si trovi dappertutto qui da noi, ma ciò che gli dà valore aggiunto è il fatto che la cozza si trovi sui banchi del pescato e nei ristoranti che propongono qualità.”

“Il progetto internazionale di cui parlavo è molto importante. – precisa ancora Zanarini – Se non fosse intervenuta l’emergenza sanitaria avremmo già fatto in modo di far arrivare le nostre cozze nel Nord Europa, avevamo già un contratto con un grosso distributore di pesce in Olanda, che poi le distribuisce anche in Belgio. Il Belgio è un forte consumatore di cozze ma non ne ha, le importa tutte dall’Olanda, dalla Zeelandia: a loro la nostra cozza piace molto. Stiamo cercando perciò di creare una bella rete di ristoratori che le propongano ai loro clienti. Stiamo cercando di organizzare anche una grande festa con Slow Food Internazionale fra Olanda e Belgio e poi in Italia: qui io vorrei farla a Marina di Ravenna. In Olanda e in Belgio siamo già a buon punto con i finanziamenti al progetto da parte dei rispettivi Governi. Adesso vediamo come va in Italia.”

“Da sempre Slow Food fa eventi e laboratori dedicati ai bambini, in particolare con l’iniziativa Orto in Condotta. Durante la Festa della Cozza di Marina di Ravenna quest’anno faremo un laboratorio virtuale sul nostro sito dedicato ai bambini, con una favola ecologista. È il racconto di una cozzetta, una piccola cozza che attraverso varie peripezie incontra tartarughe malate, perché queste tartarughe hanno ingerito rifiuti in plastica abbandonati nel mare. Ai bambini si chiederà di fare dei disegni da inviare al sito e i lavori migliori saranno premiati” conclude Mauro Zanarini.

La cena inaugurale di Slow Food

A dare il via alla settima Festa della Cozza di Marina di Ravenna sarà la cena inaugurale di giovedì 25 giugno alle ore 20:30 al Ristorante Molinetto di Punta Marina Terme, con le cozze preparate alla maniera belga. L’evento è promosso da Slow Food. Con questo appuntamento sarà dato un tocco internazionale alla festa, con un piatto (anzi, un pentolino) a base di cozze preparate seguendo la ricetta che i belgi amano consumare maggiormente nei loro ristoranti: la cozza nel pentolino servita con patatine fritte, maionese e birra, propriamente alla maniera di Anversa. La ricetta sarà preparata dai cuochi del Molinetto. E il pentolino verrà regalato ai commensali a fine serata. La cena è su prenotazione e a numero chiuso per ragioni di distanziamento e sicurezza (è già stato raggiunto il numero massimo di partecipanti e non ci sono più posti disponibili). La cena organizzata da Slow Food Ravenna di fatto dà il via al progetto di gemellaggio con la condotta Slow Food di Bruxelles che decollerà l’anno prossimo. Per il dopo cena Slow Food propone un collegamento in diretta streaming ad Anversa con James Hobson di “Proeven van Romagna-Toscana”, a Bruxelles con Jael Pantzer fiduciaria del Convivium di Bruxelles e dal mondo (non si sa dove) con Paula Barbeito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità e coordinatrice internazionale di Slow Fish. Questo per consolidare un rapporto di amicizia che si formalizzerà in futuro con un gemellaggio della condotta di Ravenna con alcune condotte del Nord Europa: in Belgio con Bruxelles e il futuro convivium delle Fiandre, in Olanda con la Zeelandia. Un gemellaggio per avere gli amici e le cozze del nord Europa il prossimo anno a Marina di Ravenna. Il “gioco” consiste nel fatto che tutti potranno collegarsi in rete per parlare delle cozze selvagge di Marina di Ravenna, della nostra cucina, della cucina belga, della birra e tanti altri argomenti di discussione. Appuntamento alle ore 22,00 in diretta streaming.

Gli incontri in streaming su Youtube, Facebook, Instagram

Come sempre nell’ambito della festa sono previsti incontri curati in particolare da Slow Food. Quest’anno saranno proposti in streaming.

Venerdì 26 giugno – ore 18:30 – Diretta streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce – La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: nuove opportunità di crescita economica con la qualità e la sostenibilità ambientale. Ne parlano: Massimo Cameliani Assessore Comune di Ravenna, Sabrina Mascia Fondazione Flaminia, Giulia Gulminelli FEEM-Fondazione Enrico Mattei, Simone D’Acunto Cestha.

Sabato 27 giugno – ore 18:30 – Premiere e prima visione in streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce – La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: volano per la valorizzazione ambientale del territorio. Ne parlano: Mauro Zanarini Slow Food Ravenna, Sauro Alleati Pescatore – Cooperativa La Romagnola, Sara Segati Cestha, Giuseppe Prioli Consorzio Mitilicoltori Emilia-Romagna.

Domenica 28 giugno – ore 18:30 Premiere e prima visione in streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce – La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: quando il piatto parla col profumo del mare. Ne parlano: Mariangela Ceccarelli Fiduciaria Slow Food Ravenna, Luca Civenni Cuoco del ristorante pizzeria La Terrazza di Marina di Ravenna e Gabriele Barberini Pescatore – Cooperativa Nuovo Conisub.

IL NUOVO SITO LACOZZADIRAVENNA.IT FULCRO DEL PROGETTO 2020

Niente piazza per la settima Festa della Cozza di Marina di Ravenna ma tanto gusto in tavola. Il sito internet LACOZZADIRAVENNA.IT è il fulcro dell’evento. Sul sito sono presenti 6 CHIOSCHI ONLINE realizzati con la collaborazione di ristoratori del territorio: ogni ristoratore gestore del proprio chiosco presenterà il menu a base di cozze di Marina di Ravenna. Al sito si potrà accedere per entrare in contatto con il ristorante e ordinare il piatto a base di cozze che si potrà ricevere a domicilio o che sarà ritirato dal cliente in modalità asporto.

Sul sito si trovano i 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO (da Casal Borsetti a Lido di Savio, passando per Ravenna città) che durante la settimana della festa e anche dopo propongono nei loro menù la Cozza di Marina di Ravenna con la creazione di piatti dedicati. I clienti potranno recarsi al ristorante e, dove è possibile, scegliere l’asporto.

Un’area del sito è dedicata ai BANCHI DEL PESCATO delle pescherie e dei supermercati, che aderiscono al progetto con l’impegno di proporre le cozze di Marina di Ravenna.

SHOW COOKING è lo spazio dedicato alle premiere Youtube – oltre che prima visione Facebook e Instagram – dei cuochi che propongono l’esecuzione di squisite ricette a base di cozze.

Uno spazio è dedicato agli INCONTRI con i pescatori, con Slow Food e i conoscitori delle problematiche della pesca, del valore del pescato, dell’esperienza e della professionalità dei pescatori subacquei.

Legato alla festa, su Instagram viene lanciato il contest #ILMIOPIATTODICOZZE. Verranno premiati il piatto di cozze più bello in base al voto popolare e i 3 piatti di cozze migliori in base al giudizio insindacabile dello chef Vincenzo Cammerucci di CaMì Ristorante e Agriturismo. Il contest è aperto a tutti gli instagrammers, diventando così una vera e propria festa nazionale, a cui tutti potranno partecipare con le cozze del loro territorio.

La manifestazione “La Cozza di Marina di Ravenna in Festa” è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, e poi Ulisse e la Pro Loco di Marina di Ravenna.