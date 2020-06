Si è insediato il Consiglio di Zona a Bagnacavallo

Nella serata di giovedì 18 giugno 2020 s’è insediato il Consiglio di Zona di Bagnacavallo. La riunione degli undici consiglieri si è tenuta presso il Municipio alla presenza dell’assessore a Partecipazione e Decentramento del Comune di Bagnacavallo Vilio Folicaldi, che ha colto l’occasione per informare i neoeletti sui prossimi interventi in programma in tema di viabilità e lavori pubblici e iniziare a raccogliere segnalazioni e proposte. Le riunioni di insediamento si concluderanno lunedì 22 a Rossetta.

Questa la composizione del Consiglio di Zona di Bagnacavallo con le relative cariche, assegnate nel corso dell’incontro:

– Adriana Calderoni, presidente

– Cristina Baldini, vicepresidente

– Francesca Casalini, segretario

– Nicholas Anzellotti, Alvaro Benini, Antonella Bezzi, Italo Marco Caroli, Edoardo Guidi, Lucia Lelli, Piero Tamburini, Francesco Zannoni, consiglieri.