Unione Bassa Romagna. Nelle tre sedi Ceas esperienze per famiglie immerse nella natura

Nei mesi di giugno e luglio il Ceas Bassa Romagna ha in programma attività e iniziative rivolte alle famiglie da svolgere all’aperto. Le attività sono gratuite (a eccezione della pedalata alla fornace Violani), su prenotazione e con posti limitati e si svolgeranno nelle tre sedi operative del Ceas: Casa Monti ad Alfonsine, il Podere Pantaleone a Bagnacavallo e l’Ecomuseo delle erbe palustri a Villanova di Bagnacavallo.

Il Ceas Bassa Romagna, in collaborazione con i Servizi Educativi dell’Unione e con la Rete regionale di educazione alla sostenibilità, lavora già da alcuni anni sulle tematiche legate all’outdoor education e all’importanza del “vivere” momenti immersi nella natura per il proprio benessere: temi la cui importanza è emersa con forza in questo particolare periodo. A Casa Monti sabato 20 giugno alle 15 è in programma un laboratorio dedicato all’esplorazione e alla scoperta: dopo alcune letture i bambini potranno creare il proprio personaggio fantastico usando materiali naturali e di recupero.

L’attività è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria per poter garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza. Domenica 21 giugno dalle 9 ci sarà invece una giornata dedicata alla natura, con una pedalata fino alla stazione Violani e picnic immersi nei suoni della riserva; alle 15 inizieranno invece le attività dedicate alla riserva e alla sua biodiversità, sempre all’aperto.

Il ritrovo è presso Casa Monti, in via Passetto 3 ad Alfonsine; informazioni e prenotazioni allo 0545 38149 (dalle 9 alle 13), email casamonti@atlantide.net. Al Podere Pantaleone sabato 27 giugno alle 20.45 è organizzata un’escursione notturna; un baby trekking serale e laboratorio per famiglie con bambini tra i 3 e i 12 anni, alla ricerca degli animali attivi dopo il tramonto, ascoltando i loro canti, e all’inseguimento dei profumi e aromi. I piccoli potranno in modo autonomo scorgere da vicino e interagire con i piccoli abitanti del bosco. Sabato 4 e 11 luglio dalle 10 alle 12 si terrà l’iniziativa “Evviva il legno marcio – la ricchezza del bosco nelle mani dei bambini”, per famiglie con bambini fino a 10 anni: visita al Podere e laboratorio itinerante con tanto legno morto e gli insetti che al suo interno si sviluppano; esperienze con il materiale naturale raccolto direttamente nel bosco dai bambini.

Il ritrovo per tutte le iniziative è in via Podere Pantaleone 1 a Bagnacavallo, informazioni e prenotazioni al 347 4585280, email info_at_poderepantaleone.it. Domenica 28 giugno e sabato 11 luglio, dalle 15 alle 18, l’Ecomuseo delle erbe palustri organizza una gita all’etnoparco delle capanne, attività, per famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. Le famiglie potranno trascorrere un momento formativo e di svago: dopo un video introduttivo e una passeggiata virtuale nel parco del Delta del Po, seduti davanti al megaschermo, si procederà alle sale del museo tra erbe e manufatti e all’aperto tra i capanni dell’etnoparco, lo stagno e l’orto giardino delle nonne. A conclusione il laboratorio “Giocare con niente”, scatola dei giochi autocostruiti, volto alla realizzazione di semplici giochi, funzionanti e ripetibili, di carta piegata, che ciascun bambino porterà a casa.