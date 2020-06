FIAB Ravenna. Presentato al Mercato Coperto progetto “Nuova Mobilità post Covid”

Nella serata di martedì 23 giugno 2020 s’è svolta la presentazione del Progetto “Nuova Mobilità post Covid” al Mercato Coperto di Piazza Andrea Costa: tra il pubblico, anche Trail Romagna e Legambiente, associazioni che promuovono l’ambiente e il turismo sostenibile su Ravenna. All’appuntamento erano presenti il Direttivo FIAB Ravenna, Alessandro Tursi Presidente Nazionale FIAB ONLUS (in collegamento Skype) e gli interlocutori istituzionali Giacomo Costantini, Assessore Turismo, Coordinamento eventi e Smart City e Roberto Fagnani, Assessore Lavori pubblici, Mobilità e Sport.

La serata si è aperta con il saluto via Skype del Presidente Tursi, che ha toccato temi di carattere nazionale citando anche le best practices europee sul tema della mobilità. Tursi ha sottolineato il forte aumento della sensibilità su questi temi negli ultimi 20 anni e ha indicato come questa nuova sensibilità ci lasci ben sperare che anche in Italia si possa e si debba fare di più. E’ passato poi al tema della serata, cioè gli interventi proposti da FIAB Ravenna, apprezzandoli e confermando la costante attenzione di FIAB Ravenna sul territorio.

Il cuore della serata è stato nell’illustrazione dei punti salienti delle tre sezioni del Progetto sui percorsi Casa-Scuola, Casa- Lavoro, Città-Mare. Un lavoro che mostra l’esperienza del gruppo sul territorio, come è stato anche riconosciuto dagli assessori Costantini e Fagnani, che nei loro interventi hanno ricordato la lunga collaborazione con FIAB in questi anni, a partire dalla realizzazione del Cicloraduno Nazionale FIAB del 2018 fino ad arrivare alla realizzazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile).

La serata è stata anche l’occasione per comunicare la ripresa delle attività escursionistiche del gruppo e darsi appuntamento a sabato con un giro in Romagna