Cassa di Ravenna Spa promuove mostra su scout nelle vetrine Private Banking

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo n.30, fino al 7 luglio 2020, una mostra su “Semel Scout, Semper Scout”, Scout una volta, Scout per sempre.

Si tratta di un’esposizione di oggettistica, divise e fotografie che riguardano l’attività dei gruppi Scout A.g.e.s.c.i. di Ravenna e rappresenta solo in minima parte la ricca produzione realizzata dalle associazioni scout e guide.

Lo scoutismo nasce da un’intuizione di Lord Baden Powell in Inghilterra a fine 1800. È un movimento giovanile che propone esperienze educative, comunitarie, per una crescita armonica della persona e della sua spiritualità, della salute e forza fisica, del senso di servizio verso il prossimo, della formazione del carattere, per educare buoni credenti e buoni cittadini.

L’AGESCI è una associazione cattolica, che nasce in Italia nel 1974 e conta oggi circa 185.000 iscritti su tutto il territorio nazionale.

A Ravenna lo scoutismo nasce con un primo gruppo di pochi ragazzi nel 1918, ma il Reparto ASCI Ravenna 1, con sede presso il Ricreatorio Arcivescovile, viene ufficialmente riconosciuto nel 1922.

Oggi conta 5 gruppi AGESCI con circa 700 iscritti nella sola area urbana di Ravenna.

In questi anni tanti ravennati hanno avuto modo di vivere, anche solo per pochi anni, questa avventura, a partire dalle mura delle sedi scout e poi sul territorio, durante le tante uscite di uno o più giorni.