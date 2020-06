Piano Attuativo 2020-21 dell’Agenda Digitale della Romagna Faentina. Presentazione il 30 giugno

Martedì 30 giugno, alle ore 17.00, nella sala E. De Giovanni della residenza municipale di Faenza (piazza del Popolo 31) si terrà l’incontro di presentazione del piano attuativo 2020-2021 dell’Agenda digitale locale dell’Unione della Romagna Faentina.

A due anni dall’approvazione dell’Agenda digitale locale (febbraio 2018), questo incontro vuole far conoscere lo stato di avanzamento dei progetti intrapresi e promuovere un confronto partecipativo sui contenuti tecnologici individuati per favorire lo sviluppo economico e produttivo, nonché la sostenibilità ambientale e l’innovazione sociale del comprensorio faentino.

Nell’occasione verranno illustrare le iniziative che si sono concretizzate e quelle che si intendono realizzare nel biennio corrente (2020-2021).

Al fine di garantire la massima diffusione dell’informazione anche in questo periodo di limitazione aggregativa, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook dei Comuni dell’Unione, sono stati inoltre riservati dei posti in presenza o in video conferenza ai quali è possibile accedere tramite prenotazione da richiedere entro il 29.06.2020 – ore 12:00 – inviando una e-mail all’indirizzo daniele.bonello@romagnafaentina.it. Gli ospiti intervenuti in presenza potranno porre domande, i quesiti posti tramite il canale facebook riceveranno risposta nei giorni successivi.

La bozza del Piano attuativo 2020-2021 è già consultabile sul sito istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina all’indirizzo http://www.romagnafaentina.it/Progetti-strategici/Agenda-Digitale-Locale/Piani-attuativi

Al fine di consentire una maggiore partecipazione nell’individuazione dei contenuti sarà inoltre possibile nei giorni successivi alla presentazione inviare osservazioni e proposte all’indirizzo di posta elettronica certificata pec@cert.romagnafaentina.it .