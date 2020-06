Quasi triplicato il numero degli indigenti che si rivolge alla Caritas di Ravenna rispetto al 2019

In questi mesi l’emergenza sanitaria ha prodotto nuove povertà. I poveri del nostro Paese non sono più soltanto i senza fissa dimora, sempre più numerose sono le persone che vivono in stato di indigenza e di precarietà economica. Sono oltre un milione quelle che oggi in Italia hanno bisogno di aiuto anche per riuscire a fare almeno un pasto al giorno, gente che ha perso anche quei lavoretti occasionali che gli consentivano di vivere con dignità. È questo il “popolo” in coda in tutte le città, uno dietro l’altro, in fila alle mense della Caritas, per poter mangiare, perché la fame fa più paura del coronavirus.

È un esercito silenzioso quello che quotidianamente affolla le mense diocesane, unica risorsa per chi si trova in difficoltà e non riesce più a dare sostentamento alla propria famiglia. La Caritas opera quotidianamente con il prezioso supporto di tanti volontari che destinano parte del loro tempo condividendolo con chi vive la marginalità e la difficoltà. Un tempo facevano ricorso alla Caritas i clochard, gente che viveva per strada, che non avendo lavoro non aveva di che sostentarsi. Oggi, invece, e specialmente negli ultimi mesi, a seguito dell’emergenza legata alla pandemia, è emerso qualcosa di nuovo. Soprattutto sul piano numerico ma non solo.

“I nuclei familiari che si rivolgono a noi – ci dice Daniela Biondi coordinatrice del centro di ascolto della Caritas diocesana di Ravenna – sono quasi triplicati rispetto al 2019. Per far fronte al maggior numero di persone che si rivolgono alla Caritas ci danno una mano gli scout nel preparare i pacchi viveri e nel distribuirli. Nel rispetto delle regole fissate dalle disposizioni ministeriali gli scout svolgono tutte le operazioni all’aperto. Questi preparano pacchi viveri prestabiliti per ogni singola persona. È un’attività che richiede molto impegno, in quanto si deve provvedere alla suddivisione degli alimenti sulla base di specifici parametri, tenendo conto delle varie necessità e tipologie di singoli individui o di interi nuclei familiari a cui dare risposte concrete ed efficaci per sopperire allo stato di bisogno in cui versano”.

“Ad oggi – dice – stiamo dando supporto con il pacco viveri , un sostegno che forniamo per un periodo che solitamente non si protrae oltre un mese. Per le urgenze, il nostro centro di ascolto ha raccolto il grido di aiuto di un considerevole numero di persone che ci contattavano telefonicamente in preda alla disperazione”.

“L’emergenza sanitaria che stiamo ancora attraversando, ha purtroppo dato origine a nuovi scenari di indigenza sociale. L’improvvisa perdita di lavoro di molti nostri concittadini ha fatto registrare un significativo incremento della richiesta di sostegno da parte di chi, in passato non rientrava nel target della nostra utenza. Le frequentazioni a cui eravamo abituati – continua – sono ben lontane dai vecchi stereotipi di un tempo. I poveri d’oggi sono coloro che prima avevano un tetto, un lavoro dignitoso, una vita che scorreva regolarmente, tra alti e bassi. Ora non hanno più né dimora né di cosa vivere e mantenere i propri figli”.

“In questo particolare periodo di grande emergenza – conclude la Biondi – la generosità dei ravennati non è andata in “quarantena”, ci hanno dato concreta dimostrazione di enorme disponibilità che ci è stata di grande aiuto per far fronte all’aumento della richiesta da parte di chi a causa della crisi economica scaturita dalla pandemia e da quanto ad essa connesso, che ha inevitabilmente creato ulteriore precarietà nella nostra comunità, si è ritrovato a dover far ricorso suo malgrado al nostro servizio per riuscire in qualche maniera ad andare avanti”.