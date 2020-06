Centri estivi Ravenna: aiuti alle famiglie fino a 336 euro. Ecco come fare domanda

Da oggi al 31 luglio si possono chiedere i contributi regionali messi a disposizione delle famiglie con figli dai 3 ai 13 anni che frequentino i centri estivi privati accreditati nell’ambito del Progetto per la conciliazione vita – lavoro e che per Ravenna ammontano a 253mila euro.

Per ciascun bambino in possesso dei requisiti è determinato un contributo per la copertura del costo della retta di frequenza (comprensiva del pasto) pari a un massimo di 112 euro settimanali e fino a un massimo di 336 euro. Se la retta è inferiore a 112 euro, il contributo sarà pari alla retta. In nessun caso potrà essere superiore al costo pagato dalla famiglia.

COME FARE DOMANDA

Il bando, con tutti i dettagli sui requisiti che bisogna possedere per presentare domanda, è scaricabile dal seguente link: https://bit.ly/bando-cre

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità on line, collegandosi alla pagina web www.istruzioneinfanzia.ra.it/Servizi-on-line, dove è necessario effettuare prima la registrazione o inserire le credenziali (utente e password) già utilizzate per precedenti richieste di servizi educativi/scolastici. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (Spid) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

Il richiedente il contributo dovrà essere anche l’intestatario della fattura/ricevuta di pagamento della retta di frequenza del centro estivo. Per richiedere il contributo per più figli iscritti e frequentanti un centro estivo accreditato è necessario presentare una domanda di contributo per ogni figlio.