Si è spenta Patricia Brown Avantario, fondatrice della sezione ravennate della FIDAPA

La Sezione FIDAPA-BPW Italy di Ravenna piange la scomparsa della Socia Patricia Brown Avantario, fondatrice della sezione ravennate della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari.

“Era il maggio 1973 quando Patricia coinvolse in una avventura, a quel tempo quasi pionieristica, quel gruppo di donne professioniste che sostenevano e portavano avanti le idee di emancipazione femminile in tutti i settori della società. Le prime iniziative, grandi e forti, sono le loro, con l’attiva campagna di sensibilizzazione per l’apertura del primo consultorio pubblico a Ravenna, fortemente voluto proprio da Patricia Brown” raccontano dalla FIDAPA-BPW Italy sezione di Ravenna.

“Era una donna eccezionale, apprezzata per il suo lavoro di concertista, musicista, docente di canto che ha svolto anche presso il Conservatorio di Pesaro. Le era stata conferita l’onorificenza di Cavaliere proprio per le sue doti e la sua capacità di lasciare un segno incisivo nella società – prosegue il comunicato inviato dalla FIDAPA -. La sua presenza è stata sempre costruttiva, animata dalla voglia di fare e di dar vita a occasioni di confronto e di conoscenza, di scambio e di partecipazione, rendendoci orgogliose di essere socie di quella Federazione internazionale a cui aveva spinto ad aderire sempre con tanto entusiasmo. La sua consapevolezza del compito affidatoci da FIDAPA ci portava a riflettere sul significato della nostra associazione, sull’orgoglio di farne parte e del rapporto di amicizia e stima fraterna su cui si fonda l’Associazione”.

“Ognuna di noi ha un suo ricordo personale, un incontro durante gli innumerevoli momenti associativi a cui non ha mai fatto mancare la sua presenza, finché il fisico glielo ha consentito. Parlare con lei, condividere momenti con Patricia ha significato per tutte sentirsi gratificate da quella sua signorilità di donna colta, elegante, gentile e affettuosa. Dire addio ad un’amica come Patricia Brown è difficile, noi che l’abbiamo conosciuta e stimata, la ricorderemo così e tramanderemo alle giovani il suo ricordo e ciò che ha rappresentato, poiché resti nella memoria come esempio di grande rispetto e modello alle Socie che verranno dopo di noi” conclude Patrizia Ravagli, Presidente FIDAPA-BPW Italy sezione di Ravenna.