A Marina Romea una scuola estiva per imparare l’arte del  Mosaico e dell’Affresco

A Marina Romea c’è una scuola estiva per imparare l’arte del Mosaico e dell’Affresco: chi vuole conoscere e sperimentare in prima persona la vera tecnica del mosaico romano-bizantino (stile ravennate) e dell’affresco gotico e rinascimentale, è invitato a frequentare i seminari proposti dal S.I.S.A.M. – Scuola Internazionale Studi d’arte del Mosaico e dell’Affresco, con gli artisti-docenti prof.ssa Deborah Gaetta e prof. Valentino Montanari.

Sarà appassionante seguire la storia del mosaico e dell’affresco attraverso i tempi e gli stili; conoscere i processi di fabbricazione e scoprire i segreti estetico-artistici che ci permettono di comprendere i procedimenti creativi articolati e complessi. La tecnica del mosaico e dell’affresco è molto antica. Fu praticata da Babilonesi, Assiri, Greci, Romani, Bizantini, nel medio e tardo Evo, Rinascimento e nei secoli successivi. Linguaggi antichi riproposti per compiere ricerche artistiche attuali: basta conoscere i segreti della tecnica e del modo di fare arte, ecco lo scopo principale dei seminari in programma. A completamento dei seminari principali di Mosaico e di Affresco per l’estate prossima i seminari di studio si dividono in otto proposte:

a) Seminario BREVE di MOSAICO. Lezioni 5 (tot.ore 25)

b) Seminario di MOSAICO per i PRINCIPIANTI. Lezioni 10 (tot. ore 50)

c) Seminario di MOSAICO di PERFEZIONAMENTO. Lezioni 10 (tot. ore 50)

d) Seminario INTENSIVO di MOSAICO. Lezioni 10 (mattino – pomeriggio (tot. ore 40)

e) Seminario di OGGETTISTICA a MOSAICO Lezioni 5 (tot. ore25)

f) Seminario sull’AFFRESCO. Lezioni 5 (tot. ore 20)

g) Seminario sull’AFFRESCO di PERFEZIONAMENTO. Lezioni 10 (tot. ore 20)

h) Seminario di TEORIA del COLORE. Lezioni 5 (tot. ore 20)

i) Seminario di MOSAICO CONTEMPORANEO. Lezioni 5 (tot. ore 25)

l) Seminario WEEK END DELL’ARTE. Lezioni 4 – (tot. ore 16)

I seminari sono tenuti da docenti-artisti con ampia esperienza didattica:

Prof.ssa Deborah Gaetta – Prof. Valentino Montanari

Per informazioni:

Segreteria della scuola

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 – dalle ore 18.30 alle ore 20.30

Cell. (0039) 331 85 72 611 – 0545 936025

e-mail sisam@racine.ra.it – www.sisamravenna.it

I.A.T. (informazioni accoglienza turistica).

Tel. 0544 446035

Sede della PROLOCO,

viale Ferrara 7 – 48100 Marina Romea – Ravenna