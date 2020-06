Calendario estivo ghiotto di eventi con “A Russi c’è il mare”

“Abbiamo sprangato porte e finestre e siamo rimasti in casa per un lungo tempo a ricomporre quotidianità dal sapore antico, aspettando che la bufera passasse. Abbiamo ricordato, immaginato, cercato modi, invidiato momenti ordinari e manifestato pensieri di libertà. In quei giorni abbiamo riscoperto il bel suono di “tutti noi”. Ciascuno per il suo e per quel che poteva: liberi nella comunanza, come il moto ondoso e le maree della socialità e della creatività. Man mano che il cielo rasserena, con timore e sospetto, abbiamo tolto le spranghe dalle porte, aperto finestre, riscoperto il fuori. Dovendo reinventarci un oggi ricordiamoci e portare nella tasca il fazzoletto dell’intimità ritrovata e della socialità cercata, perché il sogno c’è ancora. È un sogno caparbio, un sogno potente, un sogno di gioia e di libertà. Un sogno di mare. Chiudi gli occhi, lo senti?”

Sono queste le parole che raccontano lo spirito con cui il Comune di Russi intende tornare a proporre iniziative, tutte gratuite, pensate proprio per riscoprire quel “noi” che ci è tanto mancato. Si ripartirà quindi dalla cultura, dai momenti di socialità, dalla curiosità, dai momenti di condivisione e di bellezza, con un calendario ricchissimo di eventi, teatro, concerti, film e molto altro ancora.

Nel mese di luglio, partiranno anche due nuove rassegne mai realizzate prima “Teatri aperti d’estate”, a cura de Le Belle Bandiere guidate da Elena Bucci, con letture estive per Archivio Vivo, un progetto della compagnia teatrale di Russi per la conoscenza delle arti dal vivo e per il racconto delle storie e memorie di tutti; e “Pujana libera tutti” di Marco Zanotti, con i venerdì sera dedicati alla musica live (dalla canzone d’autore alla musica d’avanguardia, dalla quella africana al rap) e i sabati al dialogo tra discipline artistiche differenti (danza contemporanea, circo, improvvisazione teatrale, break dance, reading musicali) in due repliche, per dare la possibilità a più persone di assistervi.

Nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 i posti sono limitati, la prenotazione non necessaria. Per info: Ufficio Cultura, tel. 0544 587641, e-mail: cultura_at_comune.russi.ra.it.

Il calendario di luglio

Mercoledì 1 luglio

Ore 20.45 – Centro Commerciale via Giuseppe Ungaretti

sZIGGYst

rassegna di accompagnamento musicale

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

Marino Bartoletti

serata al BARtoletti (1ª presentazione nazionale)

Giovedì 2 luglio

Ore 20.45 – Giardino del gazebo

Didattica a distanza: maneggiare con cura

incontro con Gianluca Dradi dirigente Liceo Scientifico Ravenna e Serena Brunelli psicologa, moderatore Gabriele Scardovi

Venerdì 3 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

OoopopoiooO

con Vincenzo Vasi e Valeria Sturba

concerto surrealpop dadaista per theremin, voci e cianfrusaglie elettroacustiche

Sabato 4 luglio

Ore 18.30 e 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Confessioni di un homo sapiens

Compagnia Fantateatro

spettacolo teatrale scritto da Maurizio Corrado

regia Umberto Fiorelli e Maurizio Corrado

con Umberto Fiorelli e Tommaso Fortunato

Domenica 5 luglio

Dalle 18.30 alle 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

un palco per gli appassionati

open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 7 luglio

Ore 21 – Palazzo San Giacomo

Picnic cinema

Avengers Endgame

Mercoledì 8 luglio

Ore 20.45 – Area ex Faedi

RUSSiMMAGINA

Ripartiamo dalla stazione

laboratorio pubblico rivolto ai giovani

Ore 20.45 – Centro Commerciale via Giuseppe Ungaretti

sZIGGYst

rassegna di accompagnamento musicale

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

Gianni Parmiani

Cun e’ dialét dacânt

Venerdì 10 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

FUGU

con Vince Vallicelli e Pippo Guarnera

concerto con anteprima album

Sabato 11 luglio

Ore 18.30 e 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

GLUE

a cura di Break the Funk feat. DJ Nersone

la musica come collante nella cultura hip hop

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

Ricordi di balera

con Dedo Baldassarri (fisarmonica) e Claudio Bruciaferri (violino)

Domenica 12 luglio

Dalle 18.30 alle 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

un palco per gli appassionati

open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 14 luglio

Ore 21 – Palazzo San Giacomo

PICNIC CINEMA

Inside out

Mercoledì 15 luglio

Ore 20.45 – Area ex Faedi

RUSSiMMAGINA

Ripartiamo dalla stazione

laboratorio pubblico rivolto ai giovani

Ore 20.45 – Centro Commerciale via Giuseppe Ungaretti

sZIGGYst

rassegna di accompagnamento musicale

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

Iader Fabbri

L’indice di equilibrio

Giovedì 16 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Romance del Diablo

con Marco Albonetti (sax soprano e baritono) e

i Solisti dell’Orchestra Filarmonic Italiana

saxart festival

Venerdì 17 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Supermarket trio

con Afredo Nuti, Marcello Jandu Detti, Carlo Vallicelli

calypso/world music romagnola

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

All’antica italiana: storie di gente di teatro

con Elena Bucci e Marco Sgrosso

drammaturgia del suono Raffaele Bassetti

Misteri, bellezze, miserie del teatro prima del cinema e della televisione, così lontano e così vicino.

Per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Sabato 18 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Freak Out

Compagnia teatrale 05QuartoAtto

sketch e comicità tra attori e pubblico

Domenica 19 luglio

Dalle 18.30 alle 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

open stage: il palco disponibile su prenotazione

Ore 21.00 – Centro Sociale Portanova, parco Falcone Borsellino

Arrivano i Burattini della tradizione

con il Teatro dell’Aglio

Lunedì 20 luglio

Ore 20.45 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

RUSSiMMAGINA

Laboratorio 2030

1º incontro laboratorio pubblico di confronto

Martedì 21 luglio

Ore 20.45 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

RUSSiMMAGINA

Laboratorio 2030

2º incontro laboratorio pubblico di confronto

Ore 21- Palazzo San Giacomo

PICNIC CINEMA

I fratelli Sisters

Mercoledì 22 luglio

Ore 20.45 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

RUSSiMMAGINA

Laboratorio 2030

3º incontro laboratorio pubblico di confronto

Ore 20.45 – Centro Commerciale via Giuseppe Ungaretti

SZIGGYst

rassegna di accompagnamento musicale

Ore 21.00 – Piazza Dante

e…state con noi

Prosciutto di Parma e champagne

Venerdì 24 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

su mimì non si spara

di e con Francesco Guerri (violoncello)

a seguire

WILSON

di e con Christian Ravaglioli (elettronica e strumenti a fiato)

Sabato 25 luglio

Ore 18.30 e 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Piume Swing

di e con Paola Li Vecchi e con Fax (batteria)

danza aerea acrobazie e atti poetici

Domenica 26 luglio

Dalle 18.30 alle 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

un palco per gli appassionati

open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 28 luglio

Ore 21.15 – Palazzo San Giacomo

Picnic Cinema

Mercoledì 29 luglio

Ore 20.45 – Centro Commerciale via Giuseppe Ungaretti

sZIGGYst

rassegna di accompagnamento musicale

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

Guercia Figura Goffa

Torna la famosa band cult di Russi

Giovedì 30 luglio

Ore 21 – Centro Sociale Portanova, parco Falcone Borsellino

I Sunadur di Portanova

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

piccolo festival Anime

Mare

di e con Francesca Pica

liberamente tratto da “Donne di mare”, la danza delle streghe e i confini irreali delle Eolie di Macrina Marilena Maffei, supervisione Elena Bucci

per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere, con la partecipazione della compagnia de L’anima buona del Sezuan

Venerdì 31 luglio

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Elisa Ridolfi Duo

con Elisa Ridolfi e Riccardo Bertozzini

musica d’autore tra l’Italia e il fado portoghese

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

piccolo festival Anime

con Maurizio Cardillo Andrea De Luca, Nicoletta Fabbri, Federico Manfredi, Francesca Pica, Valerio Pietrovita, Marta Pizzigallo

a seguire

Diario Sbagliato

di e con Valerio Pietrovita

e Purtroppo Andrea De Luca

Pagine da “Buonasera signora Luna”

di Donatella Bignardi lette da Federico Manfredi

per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere, con la partecipazione della compagnia de L’anima buona del Sezuan.