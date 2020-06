Podere La Berta: sulle colline di Brisighella arrivano 6 cene speciali con gli chef stellati

Tre chef stellati, sei cene speciali sullo sfondo delle colline di Brisighella: sono le Cene Stellari di Podere La Berta, un percorso di cene-degustazione che tra luglio e agosto vedrà avvicendarsi tre eccellenze della ristorazione della nostra regione, Mariano Guardianelli, Alberto Faccani e Massimiliano Poggi.

Sarà l’occasione per scoprire la loro cucina e alcuni dei loro piatti in una versione inedita, attraverso i menù che prepareranno insieme allo Chef di Podere La Berta Andrea Visani, in questo ciclo di appuntamenti che vuole rendere omaggio e reinterpretare la grande cucina del territorio.

Il primo appuntamento è per lunedì 6 luglio con Mariano Guardianelli, del ristorante Abocar Due Cucine di Rimini: argentino, di origini italiane, dopo svariate esperienze in giro per il mondo, Guardianelli nel 2014 crea Abocar, un progetto in cui dà forma e vita alla sua idea di cucina, incentrata sulla stagionalità dei prodotti e sulla ricerca continua di nuovi e insoliti sapori. Lo stesso approccio che caratterizzerà il menù proposto a Podere La Berta, in cui il grande protagonista sarà il pesce, con una selezione del meglio che l’Adriatico offre in questo periodo, per una serata unica in cui il mare incontra la collina.

Il ciclo delle Cene Stellari prosegue con Alberto Faccani del Ristorante Magnolia di Cesenatico, che sarà protagonista di un percorso di degustazioni articolato in 4 serate, il 13 e 20 luglio e 3 e 10 agosto: in ognuna un menù diverso per altrettante esperienze di gusto, in cui scoprire la creatività, i sapori puri, gli abbinamenti armonici che caratterizzano la cucina di Faccani, doppia stella Michelin.

L’ultima serata, in programma il 24 agosto, avrà come ospite il bolognese Massimiliano Poggi, dell’omonimo Massimiliano Poggi Cucina di Trebbo di Reno: il mare della Romagna, la pasta fresca emiliana, le verdure e i profumi della campagna sono le fonti di ispirazione principali della sua cucina, nella quale rivisita con creatività e ironia i piatti della tradizione emiliano-romagnola.

Per tutte le cene stellari è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata anche online tramite il sito poderelaberta.com, con possibilità di acquistare a un prezzo scontato le cenee, comprensive di menù degustazione e vini in abbinamento.

Per info e prenotazioni: 349 1456114 – eventi@poderelaberta.com