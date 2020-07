Come vorresti le aree verdi di Lavezzola? Al via il laboratorio partecipativo di “Rigeneriamo Lavezzola”

Il percorso partecipativo Rigeneriamo Lavezzola entra nel vivo e il Comune di Conselice invita tutti i cittadini interessati a portare idee o sviluppare progetti riguardo il verde pubblico della frazione conselicese, a prendere parte giovedì 2 luglio alle ore 20:45 al laboratorio partecipativo dedicato a questo tema, che si terrà presso il Parco Falcone-Borsellino.

Dalla fase di ascolto della cittadinanza avvenuta nei mesi scorsi, sono infatti emersi quattro macro-temi che verranno affrontati singolarmente in altrettanti laboratori partecipativi. Il Parco Falcone-Borsellino, oltre a essere risultato come uno dei luoghi identitari della comunità, è anche stato maggiormente indicato come area prioritaria da rigenerare e valorizzare e per tale motivo è stato scelto come luogo ideale in cui svolgere questo primo laboratorio.

Le idee e le segnalazioni pervenute sulle aree verdi sono state numerose e molto varie: oltre al suddetto parco, sono stati segnalati anche il parco Fontana e il parco delle scuole medie; le iniziative proposte variano da attività sportive a eventi di spettacolo, dall’installazione di nuovo arredo urbano ai giochi per bambini. Molte altre proposte sono pervenute e verranno maggiormente definite nel corso del laboratorio stesso.

Durante ciascun laboratorio partecipativo, verranno creati dei gruppi di lavoro formati da cittadine e cittadini volontari che avranno il compito di definire per ogni tema una proposta valida e sostenibile, anche grazie alla collaborazione con gli uffici tecnici del Comune di Conselice. Le proposte saranno successivamente presentate alla cittadinanza, che sarà chiamata a esprimere un parere in merito ai singoli progetti per identificare fra questi le priorità da consegnare all’Amministrazione Comunale.

I prossimi laboratori partecipativi:

“Spazi e attività per i giovani” mercoledì 8 luglio alle ore 20:45 presso il Central Bar

“Sport e attività all’aperto” giovedì 16 luglio alle ore 20:45 presso il Centro Sportivo Erika

“Eventi/Commercio: come riqualificare gli spazi pubblici” mercoledì 22 luglio alle ore 20:45 presso il Bar dell’Angolo

Il processo partecipativo Rigeneriamo Lavezzola ha per obiettivo la riqualificazione urbana della frazione lavezzolese unitamente a un suo rilancio sociale, attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni, aziende e Amministrazione Comunale stessa. Ha vinto il sostegno della Regione Emilia Romagna grazie alla LR 15/2018 ed è coordinata dai facilitatori esperti di Villaggio Globale Coop.Sociale.