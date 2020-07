Faenza. Al complesso ex Salesiani arriva il sound of Poetry

il 7 luglio 2020, alle 19, presso la chiesa del complesso Ex Salesiani, partirà la rassegna di poesia per l’estate 2020 con l’appuntamento The sound of Poetry, una collaborazione con Faventia Sales e la Scuola di Musica Sarti.

Saranno con noi i poeti: Ilaria Boffa, Michele Donati, Lorenzo Franceschini, Martina Campi e il musicista Mario Sboarina. Questo sarà solo uno dei tanti eventi in programma nel complesso Ex Salesiani il 7 luglio, giornata interamente dedicata alla musica e alla letteratura.

7 luglio

Il programma estivo proseguirà all’interno del Festival InTempo, organizzato dalla Scuola di Musica Sarti e curato da Donato D’Antonio.

La poesia aprirà i concerti nelle seguenti date:

9 luglio ore 21.00 Monica Guerra16 luglio ore 21.00 Giancarlo Sissa

23 luglio ore 21.00 un viaggio In bicicletta nella Poesia del ‘900, a cura di Michele Donati13 agosto ore 21.00 Francesca Serragnoli

20 agosto ore 21.00 Francesco Sassetto

27 agosto ore 21.00 Rossella Renzi

Alcune serate si svolgeranno al Museo Internazionale delle Ceramiche, altre nel complesso ex Salesiani.