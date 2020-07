Marina di Ravenna. “Ballo scalza” riparte il 10 luglio 2020: a breve conferma se al Lucciola o al Matilda

Nella quotidiana “querelle” legata al ballo in spiaggia – che l’amministrazione pare voler legittimare al più presto, anche se da più parti rimangono dubbi di sicurezza – la proprietà del Bagno Lucciola e lo staff di ABC Group (che da sempre organizza il “Ballo Scalza”, la popolare serata del venerdì) hanno preso una decisione definitiva. “Ballo scalza” riaprirà i battenti venerdì prossimo, 10 luglio 2020. A quel punto, se le norme avranno finalmente permesso in maniera indiscutibile la possibilità di ballare in spiaggia (pur con regole specifiche di sicurezza), allora lo si potrà fare direttamente al Lucciola, come sempre dalle 22.30, dopo la cena.

Se invece ci fossero ancora dubbi su questa possibilità, e fino a quando essi non saranno chiariti, la parte “danzante” della serata si svolgerà al Matilda, grazie a uno specifico spazio destinato che diventerà “Ballo Scalza Club”. In un modo o in un altro, quindi, i tantissimi fedeli appassionati dell’appuntamento del venerdì possono stare tranquilli: da venerdì 10 luglio si riprende a ballare… scalzi!”.