Istituto musicale Verdi di Ravenna: il 4 luglio l’open day è on line

Domani, sabato 4 luglio alle 14 è in programma l’annuale open day dell’Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi di Ravenna, manifestazione che renderà visibili le attività svolte recentemente dall’istituzione ravennate e le opportunità che essa offre ai propri studenti. Quest’anno, per le restrizioni legate alla pandemia, per la prima volta esso si svolgerà online sui canali Youtube e Facebook dell’istituto; successivamente l’evento potrà essere comunque visto integralmente su queste stesse piattaforme. Dopo aver svolto per mesi la propria didattica online, il Verdi ha comunque ripreso da poco alcune attività in presenza e si appresta a svolgere le sessioni degli esami accademici e di laurea.

A partire dalle 14, dopo i saluti del direttore Anna Maria Storace e del presidente Adriano Maestri, si potranno seguire gli interventi in diretta e i numerosi video che i docenti e gli studenti hanno preparato per l’occasione. Verranno inoltre illustrati il funzionamento e l’attività dei dipartimenti di cui la scuola dispone: strumenti a fiato, strumenti ad arco e a corda, canto, strumenti a tastiera e percussioni, teoria e analisi, composizione e direzione. Altri interventi riguarderanno le materie musicologiche, quelle d’insieme e orchestrali e i corsi funzionali all’abilitazione all’insegnamento, recentemente attivati al Verdi. Nel corso dell’evento saranno presentati diversi video, alcuni riguardanti i concerti degli studenti e altri realizzati appositamente dagli stessi studenti per l’open day. Il pubblico potrà intervenire per domande e chiarimenti anche relativamente alle domande di ammissione ai corsi, che quest’anno si potranno presentare fino al 30 luglio.