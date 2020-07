Salina di Cervia: si avvicina l’inaugurazione del nuovo punto vendita alle Terme

“Siamo contenti di inaugurare questo nuovo punto vendita della Salina di Cervia”, così il Presidente del Parco della Salina di Cervia, Giuseppe Pomicetti, che prosegue. “In questi mesi abbiamo continuato a lavorare e si è rafforzata la collaborazione di lunga data con le Terme di Cervia. Da qui l’idea di avere un punto vendita stabile proprio alle terme”.

Nel punto vendita, che verrà inaugurato sabato 4 luglio alle ore 12.30, e che è stato realizzato con criteri di sostenibilità, si trovano i prodotti al Sale Dolce di Cervia, sia della linea alimentare, che benessere.

“In questi anni – aggiunge Pomicetti – con le Terme di Cervia, unico socio privato del Parco della Salina di Cervia, che è una società pubblica deputata a mantenere inalterato l’ecosistema ambientale della Salina di Cervia, abbiamo messo a punto una linea benessere che sfrutta i principi naturali del Sale Dolce e dell’acqua madre. Entrambi ci occupiamo di ambiente e di sostenibilità”.

Alle sue parole fanno eco quelle di Aldo Ferruzzi, direttore della Terme di Cervia: “Siamo felici della realizzazione di questo nuovo punto vendita all’interno delle Terme: non si tratta solo di un luogo di acquisto ma di una porta di accesso alle peculiarità di Cervia legate al sale. Il sale che fa da filo conduttore tra le diverse realtà del territorio (dalle Saline, alle Terme, al mare) e ne racconta l’identità. Con questa visione vogliamo implementare nel tempo, insieme al Parco della Salina di Cervia, una serie di servizi per far sì che questo spazio diventi anche un luogo di incontro, informativo, per chi vuole scoprire la bellezza che ci circonda”.

Nel punto vendita si potranno acquistare nuovi gadget, come le mascherine in lino realizzate da Balù, su tele di Pascucci appositamente per la Salina di Cervia, ma anche prodotti unici, come quelli della linea cosmetica delle Terme di Cervia, Liman Termae.