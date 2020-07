Scendi in pista per Teodorico! Continua a Ravenna la campagna di crowdfunding per la pista da biglie

Prosegue con successo la campagna di crowdfunding Scendi in pista per Teodorico! pubblicata sulla piattaforma Idea Ginger che ha come scopo la ristrutturazione della pista da biglie del Parco Teodorico, da tempo in stato di abbandono e oggi pericolosa. La raccolta fondi, iniziata l’8 giugno, ha raggiunto il 71% del budget necessario a finanziare i lavori di ripristino; occorre tuttavia arrivare al 100% affinché la somma sia effettivamente versata ai volontari delle associazioni ANPI (Sezione Fuschini) e Malva che si occuperanno dei lavori.

Le due associazioni, in collaborazione con la Cooperativa San Vitale che gestisce il Bar Teodorico, invitano quindi “tutti i cittadini che hanno a cuore il Parco Teodorico, a sostenere il progetto e donare anche piccole cifre, visitando la pagina dedicata al progetto: https://www.ideaginger.it/progetti/scendi-in-pista-per-teodorico.html A ogni donazione corrisponde una ricompensa, che verrà consegnata ai sostenitori alla fine dei lavori di ristrutturazione.

Le Associazioni ANPI e Malva hanno inoltre già raccolto il supporto dell’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Ravenna, firmando con esso un “patto di collaborazione” per i Beni Comuni con lo scopo di prendersi cura del Parco Teodorico. In questo percorso sono accompagnati da CittAttiva il centro del Comune di Ravenna gestito dal Villaggio Globale.