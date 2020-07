A Russi due appuntamenti da non perdere: “Bimbi sfavillanti” in piazza Dante e San Giacomo Gourmet

Lunedì 13 luglio 2020 alle 21 in piazza Dante davanti al Bar Centrale avrà luogo una sfilata del negozio Sabri Bebè di Russi in cui sfileranno bimbi con vestiti della collezione estiva 2020. Tutto ciò accompagnato dalle letture delle Faville, gratuite e aperte a tutti i bambini (età consigliata dai 3 anni in su) e dalla simpatia della presentatrice della serata Lucia Sassi. Prenotazione del tavolo non obbligatoria ma consigliata presso il Bar Centrale.

Nella splendida cornice della seicentesca residenza estiva della nobile famiglia Rasponi, martedì 14 luglio 2020, oltre alla consolidata proiezione cinematografica (in programma “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino), avrà luogo una serata gourmet con una cena a base di piatti ricercati e materie prime di qualità, curati personalmente da Eventi Catering, Ortofrutta Pattuelli, Tenuta Uccellina e Sbrino Gelato Naturale. Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato entro le ore 12.00 del 13 luglio 2020.