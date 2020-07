Enpa e Comune di Faenza organizzano campagna di sensibilizzazione “Ogni lasciata è pestata”

Enpa Faenza, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Faenza e Badiali Pet Shop lancia campagna di sensibilizzazione per contrastare degrado urbano ed educare i padroni dei cani alla raccolta delle deiezioni dei propri animali. L’iniziativa, denominata “Ogni lasciata è pestata”, ribadisce che il raccoglimento delle feci dell’animale domestico è regolamentato da ordinanze comunali. Portare con sè paletta e saccetti igienici è non solo buona abitudine consolidata, ma anche un obbligo giuridico.

“La raccolta delle deiezioni dei cani da parte dei loro proprietari rappresenta uno dei temi piu spinosi della pacifica convivenza tra i cittadini – dichiara Maria Teresa Ravaioli, presidente di Enpa Faenza -. Chi non raccoglie le deiezioni arreca danno a tutti: chi non possiede un animale sara piu intollerante nel vedere i marciapiedi trasformati in percorsi di guerra e nei luoghi pubblici aumenteranno i divieti”.