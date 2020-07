Alessandra Maltoni è la nuova Presidente del Club Lions Milano Marittima

Si è tenuta all’aperto la cerimonia del passaggio di campana del Club Lions Milano Marittima 100 nella SPA del Fantini Club di Cervia, inviti contenuti per ottemperare alle esigenze di distanziamento e sicurezza post- pandemia. Sono intervenute autorità lionistiche: Il Presidente di circoscrizione Claudio Cortesi, il Primo Vice Governatore Franco Saporetti, la Presidente di zona Cinzia Ghiradelli, il Presidente della Sosan Lion Salvatore Trigona. Ospiti autorità del mondo forense, professionale, civile. La presidenza del club Milano Marittima 100 ringrazia in particolare per la partecipazione il Presidente della Associazione cuore e territorio Giovanni Morgese, il PM Dott.ssa Cristina D’Aniello, il maestro Paolo Olmi direttore d’orchestra.

La neo Presidente del Club Milano Marittima Lion Alessandra Maltoni nel suo saluto ai Lion e ospiti ha comunicato alcuni suoi obiettivi :” la collaborazione e armonia tra i soci e tenere il Club unito e operativo .Sosteremo gli anziani come esperienza e modello di vita, i giovani come risorsa per il futuro. Promuoverò il lavoro di squadra. Ci muoveremo seguendo il motto We Serve nel rispetto delle regole e persone alla base della nostra realtà associativa di volontariato”. La presidente ha ringraziato tutti i soci che hanno lavorato per l’organizzazione e riuscita della serata sociale.