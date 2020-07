Presidente Tchienga (Terzo Mondo Onlus) invita i volontari a dedicarsi all’orto solidale: “Nonna Therèse un’ispirazione”

“In agricoltura, la terra non delude mai”. Questo è il motto lanciato dal Presidente dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Charles Tchameni Tchienga, che continua ad incoraggiare i volontari della Onlus a dedicarsi con amore e passione alla coltivazione dell’orto solidale. Il pezzo di terra è sito presso l’orto Comunale di via Chiavica Romea.

“Siamo fieri di presentare la Signora Momo Jeokeng Therèse, over 65anni di età, Figlia e sposa di un contadino” dichiara Tchienga, aggiungendo: “Nonna Therèse è la colonna portante del nostro Orto Solidale. Grazie alla sua determinazione ed al suo dinamismo, riesce a trascinare nell’orto grandi e piccoli volontari della Onlus.

Siamo tutti orgogliosi di lei e dei suoi insegnamenti equiparabili a dei tesori per noi; Abbiamo ancora davvero tanto da imparare da lei. Aspettando di raccogliere presto i frutti della terra grazie al nostro impegno solidale la ringraziamo di cuore per tutto. Grazie Nonna Therèse”.