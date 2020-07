Faenza: la Biblioteca Manfrediana riapre gli spazi per lo studio e il servizio internet

Da lunedì 13 luglio in Biblioteca Manfrediana sarà nuovamente possibile accedere agli spazi per lo studio e usufruire del servizio internet. I servizi saranno organizzati in modo da garantire la sicurezza, le norme sul distanziamento sociale e i protocolli di sanificazione.

Gli spazi studio sono aperti col seguente orario:

lunedì, mercoledì, venerdì 9-13

martedì e giovedì 15-18

Per accedervi è necessario prenotare il posto (non più di due giornate) telefonando allo 0546 691700, oppure presentandosi di persona.

Per prenotare è necessario essere in possesso della tessera della Rete bibliotecaria di Romagna

Il servizio internet è disponibile negli stessi orari (lunedì, mercoledì, venerdì 9-13, martedì e giovedì 15-18) presentandosi direttamente in Biblioteca, Sala Dante, senza necessità di prenotazione.