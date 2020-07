Conficoni (PD Cervia) su divieto mercatini: “Situazione assurda, Medri intervenga”

Mauro Conficoni, segretario Comunale del PD Cervia, è intervenuto in merito al divieto sui mercatini cervesi recentemente espresso da un assessore della giunta Medri: “Il Partito Democratico di Cervia favorisce le opere di ingegno e tutti coloro che le fanno e arricchiscono il tessuto imprenditoriale e turistico della nostra città. Imparare che vengono vietate, proprio dall’assessore che le dovrebbe incentivare, ci porta ad esprimere un forte dissenso sia al contenuto della lettera inviata a centinaia di persone che ci vivono, di questo loro lavoro, sia del metodo solitario seguito dall’ assessore che non ha coinvolto tutte le forze politiche e sociali in questa sua decisione. Bene ha fatto la CNA a sollevare la questione e chiediamo alla Giunta di ritirare la lettera, indicando un percorso condiviso che porti a rendere i nostri mercatini sempre più belli e, appunto, ricchi di opere di ingegno. Il PD lascia al Sindaco, a cui esprimiamo piena fiducia e appoggio, le valutazioni conseguenti, certi che anche lui sia stato sorpreso dai fatti”.