Round Table Faenza: il nuovo presidente è Riccardo Ligresti

Sabato 11 luglio, in occasione della chiusura dell’anno sociale della Round Table, è stato effettuato il tradizionale passaggio di consegne della RT 38 di Faenza, tra il consiglio passato e quello attuale. Al Presidente uscente, Roberto Morgan Scardovi, subentrerà il neo Presidente eletto Riccardo Ligresti, in carica per l’anno sociale 2020/2021.

Il nuovo consiglio sarà così composto: Vice Presidente Simone Maretti, Segretario Jacopo Tassi, Tesoriere Andrea Burini, Corrispondente James Hemsley, Consiglieri Gabriele Bandini, Marcello Cristofori e Francesco Maria Valgimigli, Gestore Materiali Francesco Maria Testa, Webmaster Andrea Luca Valentini.Al consiglio uscente è stato riconosciuto il merito per aver gestito un anno estremamente particolare.

“Grazie al lavoro svolto, sono stati realizzati importanti service a favore di Ausl Romagna, più nello specifico a sostegno dell’Ospedale di Faenza, territorio a cui noi siamo particolarmente legati, per far fronte all’emergenza Coronavirus, oltre al Banco Alimentare ed al Banco Farmaceutico. Il neo consiglio, si impegna ad organizzare importanti progetti a beneficio della collettività ed, inoltre, a giugno 2021 avrà l’onore e l’opportunità di ospitare a Faenza l’Annual General Meeting, un importante evento internazionale, durante il quale molti Tabler (soci della Round Table), provenienti da tutta Italia e dal Mondo, potranno conoscere ed apprezzare la nostra città”, commentano dall’associazione.