Cervia Città “NO Smoking”: continua la campagna con “Cikko”, il porta mozziconi rispettoso dell’ambiente

Dopo l’ordinanza sul divieto di fumo nei parchi, sulla battigia e in alcune aree sensibili, l’amministrazione continua a portare avanti la campagna antifumo con azioni concrete di sensibilizzazione. Nei prossimi giorni infatti verranno distribuiti gratuitamente dei porta mozziconi tascabili nei luoghi di maggiore affluenza di pubblico come Biblioteca, Polizia Municipale, CerviaInforma, Musa, Anagrafe, IAT, Informa giovani.

“Cikko”, questo il simpatico nome del portacenere, è di vari colori, ha il logo del comune, spegne i mozziconi in pochi istanti, ha una capacità di dieci mozziconi, non lasca cattivi odori, non sporca, è lavabile con acqua ed è totalmente riciclabile.

Questa prima azione fa parte di una campagna di sensibilizzazione per una città sostenibile, più vivibile, pulita e più rispettosa dell’ambiente.

L’obiettivo è incentivare i fumatori a non gettare a terra i mozziconi di sigaretta evitando di sporcare le strade, i parchi e i luoghi pubblici, per non creare degrado e inquinamento.

L’assessore Michela Brunelli: “Vogliamo che Cervia sia sempre più una città “NO SMOKING” e l’amministrazione sta sostenendo campagne di sensibilizzazione per disincentivare il fumo e azioni irrispettose dell’ambiente, come gettare i mozziconi di sigaretta per terra. Se da un lato stanno aumentando le persone che prediligono una vita senza fumo, dall’altro invitiamo i fumatori a mettere sempre una maggiore attenzione alla propria salute e al preservare la nostra città, utilizzando piccoli oggetti come CIKKO, che ci consentono di non disperdere nell’ambiente cenere e mozziconi. Cervia è una città dalla forte vocazione ambientale e riteniamo indispensabile portare avanti una politica rispettosa della salute e del vivere sano per il benessere dei nostri cittadini e dei turisti”.