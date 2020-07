“Ravenna Partecipa”: ultimo appuntamento della fase partecipativa del percorso

Si conclude la fase partecipativa del percorso “Ravenna Partecipa”, con il secondo workshop di stesura di alcune linee guida che faranno parte del Regolamento e dello Statuto della Rete Interculturale sui Temi dell’Immigrazione.

L’appuntamento è previsto per mercoledì 15 luglio, alle 20.45, nel centro sociale La Quercia, in piazza Medaglie d’Oro 4, in cui si parlerà di governance della rete e relazioni.

L’obiettivo del percorso partecipativo è la stesura del Regolamento e dello Statuto della Rete Interculturale sui Temi dell’Immigrazione, nuovo strumento con cui i cittadini ravennati (di nascita o acquisiti che siano) potranno confrontarsi direttamente con l’Amministrazione comunale e agire in prima linea attraverso una modalità condivisa e inclusiva, organizzando inoltre proprie attività in autonomia.

I risultati del percorso partecipativo confluiranno in un Documento di Proposta Partecipata che verrà consegnato all’Amministrazione Comunale che dovrà avviare l’iter istituzionale previsto dalla Legge Regionale 15/2018.

Il percorso Ravenna Partecipa è promosso dall’assessorato all’Immigrazione e alla Partecipazione ed è sostenuto dalla LR 15/2018 della Regione Emilia Romagna.

Info più dettagliate sul calendario degli eventi e su tutto il progetto sul sito www.comune.ra.it oppure all’indirizzo e-mail ravennapartecipa@comune.ra.it