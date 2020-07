Consorzio Cervia Centro si felicita per revoca divieto mercatini: “Apprezziamo mossa del sindaco Medri”

Consorzio Cervia Centro plaude alla revoca del divieto di allestire mercatini: “Apprezziamo che il Sindaco abbia revocato la precedente comunicazione, si rischiava la fine degli eventi giovedì del borgomarina, cervia a lume di candela, a spass par zirvia o Natale”.

Riguardo al dibattito in merito ai mercatini tipici, Consorzio Cervia Centro dichiara di non entrare nel merito nelle polemiche politiche, ma sottolinea l’importanza turistica dei mercatini di prodotti tipici come i giovedi del borgomarina, Cervia a lume di candela il martedì sera o quelli in concomitanza di eventi richiamo anche organizzati dall’Amministrazione. “Agli espositori qualificati affianchiamo spesso eventi musicali, culturali e per bambini che sono entrati nel cuore di molti cervesi e turisti” dicono quelli del Consorzio, aggiungendo: “Gli operatori che vi partecipano sono selezionati, come imprese aderenti al consorzio ci autotassiamo, facciamo sacrifici per animare le vie del centro di Cervia con risultati positivi, non solo in estate ma anche nei periodi più difficili invernali con eventi come a spass par zirvia, halloween o Natale.

Queste iniziative non hanno niente a che fare con i mercati ad esempio del venerdì sera estivi in viale Roma che hanno caratteristiche diverse. La comunicazione emessa dall’Assessore alle Attività Produttive, ci aveva rammaricati ed avrebbe creato serissimi problemi e con ogni probabilità decretato anche la fine di questi eventi e mercatini che da anni organizziamo. Apprezziamo quindi la comunicazione del Sindaco che revoca la disposizione e ristabilisce le normative precedenti in uso da anni per il nostro consorzio ma anche altre iniziative cittadine. Questo consentirà di continuare a fare molti eventi in collaborazione con l’Amministrazione comunale come fatto finora. Ringraziamo anche chi ci ha manifestato interesse alla tutela dei nostri eventi”.