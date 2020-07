La Cometa Neowise continua a far parlare di sè: visibile ad occhio nudo sul cielo ravennate fino al 23 luglio

La cometa Neowise, la più luminosa degli ultimi 20 anni, finalmente è visibile di sera in un orario accessibile ai più. Secondo quanto segnala l’esperto di astronomia ravennate, Claudio Balella, bisogna guardare a nord nord ovest sotto l’Orsa Maggiore, fra le 22.15 e le 23, ad una altezza variabile fra i 10 ed i 30 gradi alle 22.15 e fra i 5 ed i 22 gradi alle 23, a seconda del giorno (vedi mappa).

Per alcune sere si vedrà anche ad occhio nudo, con la coda di circa 2 gradi, poi servirà un binocolo, almeno dopo il 23 luglio. “Certo che non è consigliabile vederla in mezzo ai lampioni – precisa Balella -. Si sta allontanando dal Sole ma si avvicina alla Terra raggiungendo il punto più vicino il 23 luglio a 103 milioni di km”.

Nella foto si vede al centro con a lato un particolare della bella coda. “Una buona occasione per apprezzare un viaggiatore del nostro sistema solare”, conclude l’esperto che mette a diposizione dei curiosi altre foto e informazioni su fenomeni astronomici sul suo sito www.astrocb.it.