Intitolazione della circonvallazione di Faenza ad “Elio Assirelli”

Sarà ufficialmente re intitolata sabato 18 luglio 2020 alle ore 10.00 la Circonvallazione di Faenza. La cerimonia di intitolazione, all’indimenticato Sindaco Elio Assirelli, avrà inizio alle ore 10.00 presso l’ingresso di Villa Abbondanzi, Via Emilia Ponente n. 23, alla presenza del Sindaco Giovanni Malpezzi.

La cerimonia di scoprimento della targa di intitolazione “Viale Elio Assirelli” rappresenta il tributo della città al nostro illustre concittadino, sotto la cui amministrazione venne realizzata questa importante infrastruttura. Assirelli fu Sindaco di Faenza per tre mandati consecutivi dal 1956 al 1972 e Senatore della Repubblica dal 1973 al 1979; incarnò nel suo impegno civile un volto democratico, popolare, aperto alle istanze dei ceti più bisognosi. Sui cartelli toponomastici resterà comunque memoria della precedente intitolazione, originariamente suddivisa in quattro tratti (Via Trento, Via Piave, Via Diaz, Via Redipuglia).