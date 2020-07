Bagnacavallo. Aperte le candidature a scrutatore per referendum costituzionale del 20 e 21 settembre

Sono aperte le candidature a scrutatore per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre.

I cittadini di Bagnacavallo iscritti all’albo possono comunicare, compilando una domanda online, la propria disponibilità a essere scelti come scrutatori. La Commissione elettorale comunale, che deve provvedere alle nomine per ogni consultazione, darà priorità ai cittadini che manifestino la disponibilità a ricoprire la funzione per almeno il 25% del totale degli scrutatori da nominare.

La dichiarazione di disponibilità va fatta online entro il 25 agosto nell’apposito form accessibile dalla homepage del sito istituzionale del Comune (banner Servizi online > Anagrafe Elettorale > Bagnacavallo).

In occasione dei referendum il compenso previsto è di 104 euro (non soggetto a prelievo fiscale). Gli scrutatori dovranno garantire la presenza il sabato dalle 16 per le operazioni preliminari, durante la votazione (domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15) e per le fasi di scrutinio che inizieranno subito dopo.

Per informazioni:

Ufficio elettorale

0545 280882-81

elettorale@comune.bagnacavallo.ra.it www.comune.bagnacavallo.ra.it