Ravenna: il mercato contadino torna in viale Farini

A partire da domani, martedì 28 luglio, il mercato contadino di Ravenna torna in viale Farini. Gli operatori del mercato di viale Farini erano stati infatti ospitati in quello di piazza Della Resistenza perché le caratteristiche del luogo non consentivano, alla riapertura del 25 maggio, la necessaria messa in sicurezza richiesta dalle misure previste per il contrasto del Covid-19.

Oggi quelle misure sono state rese possibili e pertanto il mercato torna nella sua sede, nella data e negli orari consueti del martedì, dalle 15.30 alle 19.30. Sono obbligatori il distanziamento interpersonale di un metro tra i clienti; la disponibilità e l’accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani da posizionare accanto a tastiere e schermi touch e l’uso sistematico di mascherine e guanti usa e getta.

I mercati contadini di Ravenna

I mercati contadini presenti sul territorio ravennate sono tre: in piazza Resistenza il lunedì e il giovedì; in viale Farini il martedì; in piazza Marinai d’Italia, a Marina di Ravenna, il lunedì.

Gli orari di vendita: fino alla fine di ottobre dalle 15,30 alle 19,30; nei mesi da novembre a marzo dalle 14 alle 18.